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Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan anayasa teşekkürü

22 Ocak 2017 Pazar, 14:49
Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan anayasa teşekkürü
Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan anayasa teşekkürü
- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:
- "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan Anayasa değişikliği tekliflerinin geçmesinden dolayı Ak Parti ve MHP'li yönetici ile milletvekillerine teşekkür etti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni ve Büyük Türkiye için çok önemli değişikliklere havi Anayasa Değişiklik Paketinin büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, teklifin mecliste onaylanması nedeniyle Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile her iki partinin kurmaylarına ve milletvekillerine teşekkür etti. Tahmazoğlu, "Öncelikle Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'den geçmesinde emeği geçen Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ak Partimizin Grup Başkan Vekillerini, Milletvekillerimizi, MHP Grup Başkan Vekillerini ve Milletvekillerini yürekten kutluyorum. Mevcut anayasa bilindiği üzere 1980 darbesi sonrası oluşturulan ve çeşitli düzenlemelerle bugüne dek kullanılagelen 1982 Anayasası. Mevcut anayasada yargı sadece bağımsızdı, şimdi ise yargı 'bağımsız ve tarafsız' olacak. Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir hükümet sistemidir. Dolayısı ile yapılmak istenen sadece bir hükümet sistemi değişikliğidir. Türkiye'nin rejimi 1923'ten beri Demokratik Cumhuriyet'tir ve öyle de kalacaktır. Hayata geçirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı sistemidir, bir başka deyişle de Güçlü Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Cumhuriyet ve Cumhuriyetin kazanımları noktasında hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Tüm bu adımlar geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si için atılıyor. Üst akılların emriyle FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerinin saldırısına maruz kalan ülkemizin geleceği için Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemi büyüktür. Bu sistemde milletimiz seçim akşamı yasamayı da belirleyecek yürütmeyi de. Bir daha ülkemizde seçim krizleri oluşmayacak inşallah. Milletimizin birlik ve beraberliği pekişecektir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde yetki ve karar milletindir. Milletimiz en doğru kararı verecektir. Milletimizin vereceği karar başımız ve gözümüz üzerinedir. Atılan bu adımın Ortadoğu Coğrafyasında özellikle Türk ve İslam alemi içinde güçlü Türkiye'nin bir şemsiye gibi masum ve mazlum milletlere rehber ve hami olacağı günler gelecektir. Bu anayasa değişikliğinin ülkemizin geleceği için uğurlu olmasını diliyorum. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'den geçmesinin hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Referandum sürecinde bize düşen bu önemli ve büyük görevi, aşk ve şevkle yerine getireceğiz" diye konuşu.
(SD-Y)

22.01.2017 14:53:46 TSI
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