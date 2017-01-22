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Siyer sınavında birinci olan öğrenciler umreye gönderiliyor

22 Ocak 2017 Pazar, 15:00
Siyer sınavında birinci olan öğrenciler umreye gönderiliyor
Siyer sınavında birinci olan öğrenciler umreye gönderiliyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen, Siyer-i Nebi dersinden sınava girerek okulunda birinci olan ve Umre'ye gönderilecek 48 öğrenciye seminer verildi.
Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü 'nün birlikte organize ettiği projede Peygamber Efendimizin hayatını anlatan Siyer-i Nebi kitabından sınava giren ve sınavdan birinci olan 48 öğrenci, ödül olarak Umre'ye gönderilecek. Umre'ye gitmeye hak kazanan ve kutsal toprakların heyecanını yaşayan öğrencilere, Gaziantep İl Müftülüğü Toplantı salonunda seminer verildi. Seminerde öğrencilere umre yaparken, dikkat etmesi gerekenler anlatılarak, yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi.

Ülkemize ve milletimize dua edin
Seminere katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise genç yaşta Umre'ye gitmenin önemine değinerek, "Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Allah Umrenizi şimdiden mübarek eylesin. Çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Orada bol bol zem zem suyu içip, dua etmek lazım. Oraya gittiğinizde ülkemize, milletimize, bizlere, müftülüğümüze dua edin. Ülkemiz belli süreçlerden geçiyor. Ülkemiz şaha kalkınca düşmanı çoğalıyor. Bu defa saldırılar artıyor. Ama iyi yoldayız. Ülkemiz doğru yolda ilerlediği için bu tür saldırılara maruz kalıyor. Biz dünyaya adalet ve merhamet gelsin istiyoruz. Bunun içinde dua edin ülkemiz güçlensin ve büyüsün. Bizlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğümüz ile iş birliği içerisinde, Şahinbey ilçesinde okuyan 48 bin lise öğrencimize Peygamber Efendimiz (S.A.V) hayatı kitabını dağıttık ve onlar içerisinde bir yarışma düzenledik. İl Milli eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüzün koordinesi ile topluca sınava tabi tutuldu. Her okulun birincisini Umreye göndereceğiz. Genç yaşta Umreye gidebilme imkanını yakalamakta onlar için çok güzel bir durum. İnşallah bu organizasyonu da her yıl tekrarlayalım" dedi.

Milli kültür belediyeciliği
Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu şuurlu bir gençlik için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Tarih bizim en büyük gücümüzdür. Tarih bir milleti yıkıldığı yerden kaldırır. Bu bilinç ve şuurla, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu milli kültür belediyeciliğinin öncülüğünü yaptı. Çanakkale'ye 42.000 öğrenci gönderdi ve göndermeye de devam ediyor. Bu ülkenin çimentosu dindir. Din gitti mi elden ne dünya kalır ne ahret kalır. Dini, kültür ve ahlakı bir tarafa atarsan bizim medeniyetimizden ortaya hiçbir şey kalmaz. Bu konuda Şahinbey Belediye Başkanımız örnek bir belediyecilik ortaya koyuyor. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tahmazoğlu'na teşekkür
Umreye gidecek olan öğrencilerin velileri Başkan Mehmet Tahmazoğlu sayesinde çocuklarının Umreye gideceğini belirterek, "Başkanımız sayesinde çocuklarımız genç yaşta Umreye gidecekler. Oranın maneviyatını genç yaşta göre bilme ve yaşaya bilme imkanına sahip olacaklar başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Gidecek öğrenciler ise mutluluk ve heyecanı bir arada yaşadıklarını ifade ederek, "Bizim için inanılması zor bir durum gerçekleşiyor. Genç yaşta Umreye gidiyoruz. Bu konuda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederiz" diye konuştu.
(SD-Y)

22.01.2017 15:04:28 TSI
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