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Altınovalılar'dan kan bağışına destek



(Fotoğraflı)



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarının azaldığını açıklamasının ardından Altınova Belediyesi kan bağışı kampanyası düzenledi.

Altınova Kaymakamı Zafer Engin ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 'vatan sana kanım feda' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek oldu. Altınova Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası kapsamında Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, daire amirleri, kamu çalışanları, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu.

Kan bağış sonrası açıklama yapan Altınova Kaymakamı Zafer Engin, ilçe halkının kan bağışında bilinçli davrandığını söyleyerek, "Kan bizim en zaruri ihtiyaçlarımızdan biri. Kanın tek kaynağı da insan. Bizim vermiş olduğumuz kanın işlem gördükten sonra üç hastaya fayda sağlaması bizler için de ayrıca bir sevinç kaynağı oluyor" dedi.

Kan bağış kampanyasına büyük destek veren tüm Altınovalıları kutlayan Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da, "İnsanlığın ihtiyacı olan kan ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşatmak Kızılay'ımıza da teşekkür ederiz" diye konuştu.

(MM-AÇ)



22.01.2017 15:04:48 TSI

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