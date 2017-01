YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hem hayat kurtaracak hem şehidin ismi yaşatılacak

Zekican Şenkaya

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Akhan mahallesindeki yaya üst geçidi inşaatını inceledi. İncelemenin ardından geçidin yanındaki Şehit Er Doğan Acar'ın annesinin evini ziyaret eden Başkan Zolan, vatan için canını veren evladının ismini üst geçide vermek için izin istedi. Anne Acar'ın "Kapımı açtığım an onun ismini gördükçe mutlu olacağım" cevabı duygulandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, proje kapsamında Akhan Mahallesindeki yaya üst geçidinde incelemelerde bulundu. Başkan Zolan, incelemenin ardından geçit inşaatının yakınlarındaki, geçen yıl Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Doğan Acar'ın evini ziyaret etti. Şehidin annesi Fatma Acar tarafından karşılanan Başkan Zolan, "Ben sizin bir konuda rızanızı, izninizi almaya geldim. Şehidimiz, oğlunuz Doğan Acar'ın isminin Akhan mahallemizde yaptığımız yaya üst geçidine verilmesini istedik. Yakışan odur diye düşünüyorum, ama sizin rızanız olmadan da açıklama yapmak istemedim" dedi.

Bu karardan gurur duyacağını ifade eden Şehit Annesi Fatma Acar, bölgede meydana gelen trafik kazalarını da hatırlatarak, "Üst geçit şarttı. Burada çok canlar verildi. Zaten o kazalar olduğu zaman ilk koşturan Doğan oluyordu. Çok canlar yandı. Doğan'ımın adını koyarsanız beni sevindirirsiniz. Kapımı açtığım an onun ismini gördükçe mutlu olacağım. Benim çocuğumu unutmadılar diye. Doğan'ın adını orada görmek bana gurur verir" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan, "Sizin de rızanız var. İnşallah bu isteğimizi Denizli Büyükşehir Belediye Meclisine getireceğiz ve hep birlikte bu kararı vereceğiz. Çalışmalarımız yakın zamanda bitecek. İnşallah kapıya her çıkışınızda Şehidimiz Doğan Acar'ın ismini göreceksiniz. Bizler de onu hiç unutmayacağız. Denizli'nin girişindeki ilk yaya üst geçidinde, şehidimizin ismi, o hilalin altında bir güzellik olacak. Allah'ım sizlerden razı olsun. Sizler evladınızı toprağa verdiniz, Doğanımız canını, kanını verdi. Bizlerin de en büyük görevi şehitlerimizin geride kalan emanetlerine sahip çıkıp isimlerini sonsuza dek yaşatmak olacak" dedi.

22.01.2017 15:12:13 TSI

