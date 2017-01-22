22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'da yazdan kalma güneşli hava yaşanıyor

22 Ocak 2017 Pazar, 15:09
Adıyaman'da yazdan kalma güneşli hava yaşanıyor
Adıyaman'da yazdan kalma güneşli hava yaşanıyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, uzun aradan sonra güneşli havayı gören vatandaşlar soluğu parklarda ve çay ocaklarında aldı.
Uzun süredir kapalı ve soğuk olan havalardan dolayı yakınlarıyla birlikte parklara gidemeyen yüzlerce kişi sabah saatlerinde havanın sıcak olmasını fırsat bilerek yakınlarıyla beraber parklara adeta akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar parkları yetişkinler ise bahçe ve çay ocaklarını doldurdu. Çocuklar ve aileleri, güneşin keyfini sürdü.
Parklarda güneşli hava dolayısıyla vatandaş yoğunluğu yaşanırken küçük çocuklar ise oyun alanlarında doyasıyla eğlendi.
(CK-SD-Y)

22.01.2017 15:13:16 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Nöbet ücreti tahakkuk modül kullanıcı eğitimi verildi
YEREL

NÖBET ÜCRETİ TAHAKKUK MODÜL KULLANICI EĞİTİMİ VERİLDİ
Adıyaman'da terör operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DA TERÖR OPERASYONU
Erdemoğlu &quot;Besni'ye hizmetlerimiz devam edecek&quot;
YEREL

ERDEMOĞLU "BESNİ'YE HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK"
Besni ADD 15 genci İstanbul gezisine götürüyor
YEREL

BESNİ ADD 15 GENCİ İSTANBUL GEZİSİNE GÖTÜRÜYOR
Adıyaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL

ADIYAMAN'DA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
Tut yolunda çökme meydana geldi
YEREL

TUT YOLUNDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ
Kahta'da 'Kazan Havzası' paneli düzenlendi
YEREL

KAHTA'DA 'KAZAN HAVZASI' PANELİ DÜZENLENDİ
Kaymakam Zadeleroğlu muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM ZADELEROĞLU MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Adıyaman'da &quot;Yetim Şenliği&quot;
YEREL

ADIYAMAN'DA "YETİM ŞENLİĞİ"
Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL

SİYER-İ NEBİ YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Yetim çocuklar karne şenliği ile eğlendi
YEREL

YETİM ÇOCUKLAR KARNE ŞENLİĞİ İLE EĞLENDİ
Çevik kuvvet polisi gazetecilerle buluştu
YEREL

ÇEVİK KUVVET POLİSİ GAZETECİLERLE BULUŞTU
Vali Erin ve il protokolü mahalle muhtarlarıyla buluştu
YEREL

VALİ ERİN VE İL PROTOKOLÜ MAHALLE MUHTARLARIYLA BULUŞTU
Otomobil elektrik direğine çarptı
YEREL

OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Adıyaman'da fırının kurşunlanma anı kamerada
YEREL

ADIYAMAN'DA FIRININ KURŞUNLANMA ANI KAMERADA