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AK Parti İl Başkanı Öz, Tekman'da ziyaretlerde bulundu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tekman ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Tekman ilçe teşkilatını ziyaret eden Öz, İlçe Başkanı Taner Özer ve partililerle biraraya geldi.

Daha sonra Öz, ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Kemal Karahan'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Karahan, "İlçe halkımızın geçim kaynağının en başında hayvancılık geliyor. Bunun için bir süt entegre tesisinin olması gerekiyor. Ayrıca belediye olarak ise vatandaşlarımıza hizmeti en iyi şekilde vereceğiz" dedi

İl Başkanı Mehmet Emin Öz'de, "Siz değerli yöneticilere çok ihtiyacımız vardır. Bizler halk için buradayız. Halkımızın ihtiyacı bizim ihtiyaçlarımızdır." diye konuştu.

İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Tekman'ın ardından Hınıs ilçesine geçerek burada ziyaretlerini sürdürdü.

(AUB-AA-Y)



22.01.2017 15:15:59 TSI

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