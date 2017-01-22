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DESKKKOP Genel Kurulu yapıldı

- DESKKKOP Başkanı Ertan Taşlı;

- "2016 yılında 22 milyon liralık kredi kullandırdık"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (DESKKKOP) genel kurulu geniş katılımla yapıldı. Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı, "Hükümetimiz esnafın kredi musluğunu hiç kapatmadı" dedi.

DESKKKOP Genel Kurulu Gençlik Merkezi Tiyatro Salonunda geniş katılımla yapıldı. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurul, 15 Temmuz Hain Darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı bir sinevizyon gösterisi ile başladı. Ardından ise DESKKKOP'un 2016 yılında yaptığı faaliyetler üyelere aktarıldı. Sinevizyon gösterisinde en büyük dikkati ise DESKKKOP Başkanı Ertan Taşlı'nın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saat 23.21 sıralarında sosyal medya üzerinden attığı "Paralel boşa uğraşıyor. Bu millet darbeye izin vermez. Allah bu milletin içindeki hainlere fırsat vermesin. Millet ne derse o olur. Bu millet kimi seçtiyse bu ülkeyi o yönetir" mesajlar ile esnafa atılan "Bu akşam bazı illerimizde meydana gelen darbe girişimine karşı tüm esnafımızı tepkilerini göstermek üzere Anıtpark meydanına inmeye davet ediyoruz" sms'leri dikkat çekti.

Genel kurulda bir konuşma yapan DESKKKOP Başkanı Ertan Taşlı, 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimine rağmen hükümetin her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek "Bu bu hain kalkışmalara ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara rağmen yine hükümetimiz muslukları hiçbir şekilde kapatmadan tüm esnafımızın ihtiyacı olan bize başvuran üyelerimizin kendileri ile alakalı herhangi bir sorunlarını yok ise kredi kullanımlarında en ufacık bir eksiklik yada para yok diye bir cümle kurmadık değerli ortaklar" dedi.

"22 milyon kredi kullanıldı"

"2016 yılında yaklaşık 22 milyon liraya yakın bir krediyi esnafımıza kullandırdık" diyen Ertan Taşlı konuşmasına şöyle devam etti; "2016 yılında yaşananları düşürdüğümüz zaman ülkemizde yaşanan olaylara da baktığımız zaman hükümetimiz ve devletimizin gücünü bir kez daha şu güzelliği ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özelikli 3 bin 500 üzerinde aktif üyemiz ve bir 600'e yakın aktif üyemizden bin 500 tanesi kredi kullanır vaziyette bunun da tarafınızdan bilinmesini istedim. Faiz oranlarımızla alakalı şu yaşananlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde faizlerin aşağıya çekilmesiyle alakalı kararlılığını ortaya koyuyor. Esnafa getirilen kolalık ile 5 yıla kadar yüzde 5'lik vadelerde sadece yüzde 5 faiz vererek sizlere yansıtılıyor. Bildiğiniz gibi 2016 yılında KOSGEB haricinde esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla ülkemizde faizsiz krediler kullanıldı. 30 bin lira üst limitliydi bu krediler. Ve bu kredilerle alakalı Düzce'de 462 esnaf sanatkara 12 milyon liraya yakın faizsiz kredi kullandırıldı. Düzce Merkezdeki 157 esnaf arkadaşımıza kullandırdık. Tabi ki bu süreç içinde yaşananlara rağmen devletimiz ve hükümetim bir yapılandırma yaptı. Sadece vergi dairelerinde SGK'larda değil esnaf kefalet kooperatiflerinde de yapılandırmalar oldu. Bu yapılandırmalarda 2016 yılında yaklaşık 77 tane arkadaşımız faydalanmasını sağladık 1 milyon 25 bin liralık yapılandırmada kooperatifimizin kaynaklarından 358 bin lirayı sildik" dedi.

TESKKOMB Genel Başkan Yardımcısı Ömer Gümüş; esnafa verilen kredilerin faiz oranlarından bahsederek "Bir yıla kadar kullanılan kredilerde faiz oranımız yüzde 4 iken, seneyi geçen kredilerde faiz oranları yüzde 5'tir. Böyle bir destek çok önemli, böyle bir faiz oranı yok" dedi ve şeffaf ve örmek bir kooperatif olan Düzce Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı ve Yönetimini tebrik etti.

Konuşmaların ardından gelir giderler ile alınan kararlan üyeler tarafından oy birliğince onaylandı.

(AY)



22.01.2017 15:21:21 TSI

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