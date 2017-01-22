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Başkan Ataç, pişmaniye çekti, kırmanın tadına baktı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Ümraniyeliler ve Bahçecikliler tarafından misafir edilen Tepebaşı Belediye Başkanı Başkanı Ahmet Ataç, önce pişmaniye çekti daha sonra kırma böreği yedi.

İlk olarak Ümraniyeliler tarafından ağırlanan Başkan Ataç, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel yöntemlerle üretilen pişmaniyenin yapımına eşlik etti. Pişmaniye yapımının son aşaması olan çekme işlemine de katılan Başkan Ataç daha sonra Bahçecikliler Derneği'nde Rumeli Göçmenleri'nin geleneksel böreklerinden olan kırmanın tadına baktı.

Geleneklerin ve kültürlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemini vurgulayan Başkan Ataç, "Bu geleneklerin ve kültürlerin kalıcı olarak bir arada yaşadığı bir kent Eskişehir. Bu kenti güçlü kılan alaşım da farklı kültürlerin bir zenginlik içinde bir arada yaşaması. Bu açıdan Eskişehir, Türkiye'ye örnektir. Bugün burada beni ağırlayan dostlara teşekkür ediyorum. Her geldiğimde kendimi evimde hissediyorum" dedi.

(KÇ)



22.01.2017 15:37:09 TSI

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