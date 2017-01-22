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Haliliye Belediyespor takımları haftayı puanla kapattı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyespor Kulübünün Erkekler Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden basketbol takımı ile Voleybol 2. Ligi Erkekler 5'inci gruptaki voleybol takımı haftayı puanla kapattı.

Türkiye Voleybol 2. Ligi Erkekler 5'inci Grubun 13'üncü haftasında, Haliliye Belediyespor Kulübü Voleybol Takımının rakibi Nusaybin Gençlik oldu. Rakip takım karşılaşmaya çıkmayınca Haliliye ekibi, parkede hükmen 3- 0 galip sayıldı. Bu sonuçla Haliliye ekibi, puanını 39'a çıkararak set vermeden namağlup sürdürdüğü ligde liderliğini korudu. Haliliye ekibi, ligin 14'üncü haftasında 25 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 16.00'da Diyarbakır deplasmanında zorlu Bağlar Gençlik maçına çıkacak.

Basket takımı İskenderun'da 94 sayı attı

Türkiye Erkekler Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Haliliye Belediye Spor Basketbol Takımı da, ligin 8'inci haftasında deplasmanda İskenderun Atletik takımıyla karşılaştı. Maça iyi başlayan Haliliye ekibi, periyotları 22-13, 17-14, 39-24 ve 17-16'ı önde kapatarak salondan 94-68'lik galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi bu sonuçla puanını 15'e çıkardığı ligde liderliğini sürdürdü.

(Şİ-SD-Y)



22.01.2017 15:45:02 TSI

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