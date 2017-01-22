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Büyükşehir THM Korosu'ndan Anadolu'dan Türküler konseri



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu'nun verdiği "Anadolu'dan Türküler" konseri yoğun ilgi gördü.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve şube müdürleri ile kurum kuruluş temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Sunumunu Burak Gün'ün yaptığı konser, Şef Yaşar Büyükyolcu'nun yönetiminde icra edilen türkülerle gönülleri mest etti. Duygu dolu konserde, okunan Yemen Türküsü ise davetlileri hüzünlendirdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, katılımcıların beğenisini toplayan konser sonunda Koro Şefi Yaşar Büyükyolcu'ya çiçek verdi.

(CÖ-SD-Y)



22.01.2017 15:49:18 TSI

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