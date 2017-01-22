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Sanat galerisinde şiir ve müzik dinletisi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından şiir ve müzik dinletisi programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu'nda düzenlenen programda, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MABESEM ses ve söz sanatçıları sahne aldı.

MABESEM Ses Eğitimi, Tiyatro ve Gitar atölyeleri kursiyerlerinin katkıda bulunduğu dinleti programı katılımcıların takdirini aldı. Burak Gün'ün yönettiği programın müzikal düzenlemelerini Yusuf Seval gerçekleştirdi. Programda misafir sanatçılar Berkant Pektaş ile Mehmet Batar da birer şiir okudu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, programa olan beğenisini dile getirerek, "Sanatçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Duygu dolu güzel bir program oldu. İnşallah her ay benzer bir etkinlik düzenlemeye gayret edeceğiz" dedi.

(CÖ-SD-Y)



22.01.2017 15:50:41 TSI

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