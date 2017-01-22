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Sokak hayvanlarına Yıldırım Belediyesi şefkati

22 Ocak 2017 Pazar, 15:46
Sokak hayvanlarına Yıldırım Belediyesi şefkati
Sokak hayvanlarına Yıldırım Belediyesi şefkati

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Sokak hayvanlarının korunması için örnek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, 2016'da şefkat elini uzatarak hayvanların barınması ve tedavisinin yanı sıra sahiplendirerek de yeni sıcak yuvalarına kavuşmasını sağladı.
Yıldırım Belediyesi Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nde 2016 yılında 3 bin 627 hayvanın tedavi edilmesi sağlanırken, 915 hayvan da sahiplendirilerek yeni yuvalarında rahat yaşama kavuşturuldu. Sokaklardan 3 bin 796 sahipsiz hayvan toplanırken, tedavi ve kuduz aşısı uygulaması yapılarak olası olumsuz durumlarında önüne geçildi. Merkezde kontrolleri yapılan sahipsiz sokak hayvanları, uzman veterinerler tarafından muayene edildikten sonra iç, dış ve antiparaziter tedavi ile kuduz aşıları yapılarak bin 504 kısırlaştırma işlemleri uygulandı.
İlçe sınırları içerisinde ayrıca belirli noktalarda başıboş hayvanların beslenebilmeleri için yemleme çalışması yapıldı. Kuş ve kedi evleri ile hayvanların barınma sorunlarını da ortadan kaldıracak çalışmalar yapan Yıldırım Belediyesi, toplamda 84 kedi evi, 3 otomatik yemlik, 7 beslenme odağı ve 35 su odağı ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirdi. Mevsim koşullarına göre soğuk ve sıcak havalar nedeniyle beslenme ve su ihtiyacını karşılamakta zorlanan hayvanlar için özel hazırlanan binlerce su kabı da muhtarlıklar aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılırken muhtelif yerlere yem bırakıldı.
"Yaşam haklarına saygı gösteriyoruz"
Tüm canlıların yaşam hakkı bulunduğunu ve herkes tarafından bu hakka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Sokak hayvanları bizlerden yalnızca şefkat bekliyorlar. Artan gıdaları çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına vererek açlıklarını dindirmek onlar için yapabileceğimiz yardımlardan sadece bir tanesi. Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Bir hayvanı sahiplenerek sokaktan kurtarmak isteyen tüm hemşehrilerimizi, Cumalıkızık'taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'ne giderek veya Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilirler" şeklinde görüşlerini ifade etti.
(AÇ)

22.01.2017 15:51:19 TSI
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