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Başkan İmamoğlu, Gürpınarlı kadınlarla kahvaltıda buluştu

22 Ocak 2017 Pazar, 15:47
Başkan İmamoğlu, Gürpınarlı kadınlarla kahvaltıda buluştu
Başkan İmamoğlu, Gürpınarlı kadınlarla kahvaltıda buluştu

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar'da yaşayan kadınlarla Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde kahvaltıda bir araya geldi. Kadınları eğitim, kültür, sanat ve sosyal birçok olanak sunan bu merkezden faydalanmaya davet eden İmamoğlu, "Beylikdüzü'nün neresinde yaşanılırsa yaşansın eşit hizmet alma şansını vatandaşa sunmayı amaçlıyoruz" dedi.
Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan kadınları Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıda ağırlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkezin bir sosyalleşme ve eğitim alanı olduğunu vurgulayarak tüm kadınları hizmetlerden faydalanmaya davet etti. Masaları tek tek dolaşan ve misafirlerle ilgilenen İmamoğlu, "Bir araya geldikçe bağımız kuvvetlenir, sohbet eder, sorunlarımızı daha iyi tespit ederiz. Bazen mesafeli kalıyoruz. Bu buluşmalarda bunu aşmış oluruz" dedi.
Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nin dönüşümünden bahseden Başkan İmamoğlu, "Bu nokta hepinizin bildiği gibi daha öncesinde atıl durumdaydı ve kötü alışkanlıklara sebep olan bir ortam vardı. Şimdi, 4-5 bin metrekarelik bir alana sahip Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde üniversite ve ortaokul çağındaki çocukların sınava hazırlıklarına hizmet eden 40'a yakın derslik, sanat kursları, kadınlar için mesleki kurslar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında psikolog ve sosyologlarımız, Sağlık Müdürlüğünün sağlık kabini, sadece kadınlara yönelik spor salonu sizlere hizmet etmek için hazır. Muhtarlığımızı da buraya taşıdık" şeklinde konuştu.
İmamoğlu, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde sadece kadınlara özel eğlence günlerinin düzenleneceğinin sözünü de verdi. İmamoğlu, kadınların toplumda nasıl bir öncü görev üstlendiğini ve büyük değişimlere sebep olduğunu dile getirerek, "Anneler isterse hayatı değiştirir. Çünkü anneler gelecek nesli yetiştirir. Onlar iyi evlat yetiştirirse Türkiye değişir, dünya değişir. Cumhuriyeti kuran ve bu ülke için büyük mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında gizli kahraman kim diye sorduğumda cevap elbette annesi Zübeyde Ana. Tüm annelerin adına bu merkeze Zübeyde Ana ismini verdik. Buraya sizler sahip çıkacaksınız" derdi.
İmamoğlu, ilçede özellikle kadınların huzurlu yaşamasını istediklerini, kadınların hak ettiği yerde olması için çalışacaklarını belirtti.

"Sitelerin kentsel dönüşüme ihtiyacı var"
Gürpınar'daki konut alanlarının durumunu da değerlendiren İmamoğlu, sitelerin hızlı bir değişime, kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun için meclis kararı aldıklarını ve Büyükşehir Meclisinden de geçtiğinde sitelerin kentsel dönüşümünde hiçbir engel kalmayacağını ifade eden İmamoğlu, "Yenilenmiş, daha sağlıklı evlerinizde yaşamış olacaksınız" dedi.
80 Yıl Parkı'ndaki İSKİ çalışması sona erdiğinde bu noktanın ailece gidilebilecek hoş bir yer haline geleceğini de ekleyen İmamoğlu, çok uygun fiyatlarla hizmet alınabilecek bir sosyal tesis yapacaklarını kaydetti.
Kahvaltıya CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer ve Meclis Üyesi İlyas Yılmaz da katıldı.
(HK-CC-Y)

22.01.2017 15:51:42 TSI
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