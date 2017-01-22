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Atıksı arıtma tesisi inşaatı hızla ilerliyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün, Manisa'nın geleceğine yaptığı yatırımlardan biri olan merkez atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatların yüzde 50'si tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, büyüyen ve gelişen Manisa'nın ihtiyacına cevap verecek olan tesis sayesinde gelecek kuşaklara daha temiz bir Manisa'nın miras olarak kalacağını ifade etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, faaliyete aldığı atıksu arıtma tesislerinin yanı sıra sıfırdan tesis inşa çalışmalarını da sürdürüyor. İl genelinde inşa edilen tesislerden biri olan ve Manisa merkezin çevre kirliliğini ortadan kaldıracak olan tesiste, zemin iyileştirme işleminin tamamlanmasının ardından betonarme imalatlar hız kazandı. Gediz Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında evsel nitelikli atıksuların arıtılacağı tesis, Gediz Nehri'nin temizlenmesi yolunda Türkiye'ye örnek bir proje olma önemine sahip.



İnşaat çalışmaları son sürat ilerliyor

Tesiste yer alan idari bina ve laboratuvar binasının inşası tamamlandı. Havalandırma havuzlarının betonarme imalatlarının yüzde 75'i noktalanırken, tesisin genelinde inşaat işlerinin yarısına gelindi. Tesiste ayrıca çamur susuzlaştırma ve blower binasında da imalatlar devam ediyor.



"Çocuklarımıza daha temiz bir Manisa'yı miras bırakacağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisa merkezin evsel nitelikli atıksularının arıtılacağı atıksu arıtma tesisinde inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, il merkezinin 30 yılını garanti altına alacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, "İl genelinde MASKİ olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Manisa merkezin 30 yıl boyunca evsel nitelikli çevre kirliliğinden uzakta, temiz bir çevrede yaşaması için uğraş veriyoruz. Tesisimiz günümüz nüfusuna hitap edecek olmasının yanı sıra gelişen ve büyüyen Manisa'mızın gelecekte ortaya çıkacak ihtiyacına da cevap verecek. Bu sayede, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir Manisa emanet etmiş olacağız. Aynı zamanda hemşehrilerimiz de özlenen ve arzulanan Gediz Nehri'ne kavuşacak" dedi.

(SC-Y)



22.01.2017 15:52:02 TSI

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