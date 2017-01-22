22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atıksı arıtma tesisi inşaatı hızla ilerliyor

22 Ocak 2017 Pazar, 15:47
Atıksı arıtma tesisi inşaatı hızla ilerliyor
Atıksı arıtma tesisi inşaatı hızla ilerliyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün, Manisa'nın geleceğine yaptığı yatırımlardan biri olan merkez atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatların yüzde 50'si tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, büyüyen ve gelişen Manisa'nın ihtiyacına cevap verecek olan tesis sayesinde gelecek kuşaklara daha temiz bir Manisa'nın miras olarak kalacağını ifade etti.
MASKİ Genel Müdürlüğü, faaliyete aldığı atıksu arıtma tesislerinin yanı sıra sıfırdan tesis inşa çalışmalarını da sürdürüyor. İl genelinde inşa edilen tesislerden biri olan ve Manisa merkezin çevre kirliliğini ortadan kaldıracak olan tesiste, zemin iyileştirme işleminin tamamlanmasının ardından betonarme imalatlar hız kazandı. Gediz Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında evsel nitelikli atıksuların arıtılacağı tesis, Gediz Nehri'nin temizlenmesi yolunda Türkiye'ye örnek bir proje olma önemine sahip.

İnşaat çalışmaları son sürat ilerliyor
Tesiste yer alan idari bina ve laboratuvar binasının inşası tamamlandı. Havalandırma havuzlarının betonarme imalatlarının yüzde 75'i noktalanırken, tesisin genelinde inşaat işlerinin yarısına gelindi. Tesiste ayrıca çamur susuzlaştırma ve blower binasında da imalatlar devam ediyor.

"Çocuklarımıza daha temiz bir Manisa'yı miras bırakacağız"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisa merkezin evsel nitelikli atıksularının arıtılacağı atıksu arıtma tesisinde inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, il merkezinin 30 yılını garanti altına alacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, "İl genelinde MASKİ olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Manisa merkezin 30 yıl boyunca evsel nitelikli çevre kirliliğinden uzakta, temiz bir çevrede yaşaması için uğraş veriyoruz. Tesisimiz günümüz nüfusuna hitap edecek olmasının yanı sıra gelişen ve büyüyen Manisa'mızın gelecekte ortaya çıkacak ihtiyacına da cevap verecek. Bu sayede, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir Manisa emanet etmiş olacağız. Aynı zamanda hemşehrilerimiz de özlenen ve arzulanan Gediz Nehri'ne kavuşacak" dedi.
(SC-Y)

22.01.2017 15:52:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çamlıca'nın altyapısı yapılıyor
YEREL

ÇAMLICA'NIN ALTYAPISI YAPILIYOR
Manisa'nın Sultanları emin adımlarla ilerliyor
YEREL

MANİSA'NIN SULTANLARI EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Bu potalar çevre dostu
YEREL

BU POTALAR ÇEVRE DOSTU
Selendi'de tütün alımları başladı
YEREL

SELENDİ'DE TÜTÜN ALIMLARI BAŞLADI
MESKOP okul yaptırmak için engelleri aşacak
YEREL

MESKOP OKUL YAPTIRMAK İÇİN ENGELLERİ AŞACAK
Salihli esnaf kefalet mali kongresini yaptı
YEREL

SALİHLİ ESNAF KEFALET MALİ KONGRESİNİ YAPTI
MAGİAD'dan tanışma turu
YEREL

MAGİAD'DAN TANIŞMA TURU
Bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler
YEREL

BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER
Manisalı çocuklara karne hediyesi
YEREL

MANİSALI ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ
Yunusemre galibiyet serisini sürdürüyor
YEREL

YUNUSEMRE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Turgutlu'da av köpeğini vuran zanlı yakalandı
YEREL

TURGUTLU'DA AV KÖPEĞİNİ VURAN ZANLI YAKALANDI
Av tüfeğiyle köpeği öldürdü
YEREL

AV TÜFEĞİYLE KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Manisa merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Manisa'daki terör operasyonları
YEREL

MANİSA'DAKİ TERÖR OPERASYONLARI
Kur'an'la bir saat baş başa geçirdiler
YEREL

KUR'AN'LA BİR SAAT BAŞ BAŞA GEÇİRDİLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Meclisteki kadın vekillerin kavgası
YEREL

MECLİSTEKİ KADIN VEKİLLERİN KAVGASI
Sarıgöl'de huzur operasyonu
YEREL

SARIGÖL'DE HUZUR OPERASYONU
MAGİDER, Alaşehir'e çocuk oyun alanı kazandırdı
YEREL

MAGİDER, ALAŞEHİR'E ÇOCUK OYUN ALANI KAZANDIRDI
Genç MÜSİAD yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
YEREL

GENÇ MÜSİAD YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Sanatçılardan büyükşehire teşekkür
YEREL

SANATÇILARDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR