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Manisa'nın Sultanları emin adımlarla ilerliyor

22 Ocak 2017 Pazar, 15:54
Manisa'nın Sultanları emin adımlarla ilerliyor
Manisa'nın Sultanları emin adımlarla ilerliyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, ligin 16'ncı haftasında Vakıfbank'ın konuğu oldu. Büyükşehir'in Sultanları, müsabakayı 3-1 kazanarak emin adımlarla yoluna devam etti.
Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 16'ncı hafta müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Vakıfbank'ın konuğu oldu. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da izledi. Karşılaşmaya az sayıda seyirci ilgi gösterdi.
İki ekibin de hücumlarından sayılar bulduğu ilk seti Vakıfbank, 28-26'lık skorla kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunun kontrolünü ele geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibi karşısında elde ettiği 21-25'lik skorla, dengeyi sağladı 1-1. Üçüncü set Manisa Büyükşehir Belediyespor'un büyük üstünlüğü ile geçildi. 7-25'lik skorla seti kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, durumu 1-2 yaptı ve setlerde öne geçti. Dördüncü sette oyunun skoru tayin edildi. Seti 12-25 kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 1-3 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor grupta puanını 35'e yükseltti.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Tayfun Şener, Fatma Koçak
Vakıfbank: Miray Bölükbaşı, Su Tunca, Figensu Gezer, Elif Pars, Buket Gülübay, Elif Sude Erginbaş, Aybüke Kocabıyık, İlayda Gözen, Nazlı Eda Kafkas, Aslı Ertek, Eser Bercin, Sude Demirel, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Baş Antrenör: Erhan Doğanöz
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tuğçe Atıcı, Jessica, Gülbahar Akgül, Katherina Bell, Deniz Şurgun, Pelin Beydüz, Yasemin Şahin, Pınar Motur, Duygu Ertaş, Seden Bostancı, Gülem Altay, Betül Vural
Baş Antrenör: Süleyman Bozkan
Setler: 28-26, 21-25, 7-25, 12-25 (1-3)
(SC-Y)

22.01.2017 15:58:53 TSI
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