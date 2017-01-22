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Uşaklı köfteci lezzeti müşterilerinin ayağına götürüyor

(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak'ta köftecilik yapan Adurrahman Özdemir, baba mesleğini yeni bir araçla tanıştırdı. Aile olarak 20 yıldır köftecilik yaptıklarını söyleyen Özdemir "Pratik ol Para kazan" sözünden hareketle böyle bir aracı almayı düşündüğünü söyledi.

Evli ve iki çoçuk babası olan 23 yaşındaki Özdemir hala babasıyla beraber çalışıyor. İşinde daha pratik olmak için böyle bir aracı almayı akıl eden Özdemir konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Babam 20 senedir bu işi yapıyor ben de doğdum doğalı bu işin içindeyim diyebilirim. Bu arabayı sipariş veriyorsunuz hazır olarak bu şekilde geliyor. Bunu ben akıl ettim, internete görmüştüm, Antalya'ya gidip geliyordum orada da gördüm gerçek olarak. Bu kadar güçlü olacağını zannetmiyordum ama bizim yükümüzü çekiyor. Bütün malzememiz içerisinde istediğimiz yere hemen gidiyoruz ve tezgahımızı çok kısa bir zamanda açıyoruz. Genelde pazar yerlerinde çalışıyoruz. Köfte ekmek ve döner satıyoruz. Bu aracı alalı yaklaşık iki ay oldu. Uşak'ta bundan başka var mı ? Herhalde yok, ben görmedim. Bu araç bizim içim büyük bir kolaylık sağladı seri bir şekilde yer değiştirip hemen tezgahı kurabiliyoruz. "Pratik ol Para kazan" demişler. Biz de bu araç sayesinde pratik oluyoruz. İşlerimiz iyi çok şükür."

Üç tekerlekli ekmek teknesinin şoför mahallini kaplayan bir branda sistemi de bulunuyor.

(BK-MB-Y)



22.01.2017 16:00:51 TSI

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