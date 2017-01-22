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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Bir yılda 3 bin 268 çiftin nikahı kıyıldı

22 Ocak 2017 Pazar, 15:56
Bir yılda 3 bin 268 çiftin nikahı kıyıldı
Bir yılda 3 bin 268 çiftin nikahı kıyıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'da 2016 yılı içerisinde toplam 3 bin 268 çiftin nikahı kıyılırken, 2016 yılının Temmuz ayında hizmete giren yeni Nikah Sarayı, ismini aratmayan konforda hizmet sundu
Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Nikah Sarayı, 1 yılda 3 bin 268 çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Nikah kıymak için Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne 3 bin 448 kişi müracaat ederken, bunlardan 3 bin 228 kişinin nikah akitleri gerçekleştirildi. Fahri Kayahan bölgesinde sarayları aratmayacak özelliklerde yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan Yeni Nikah Sarayı, evlenecek olan çiftlerin nikah akitleri için çeşitli alternatifler sunuyor. Çiftlerin isteklerine göre törenli, törensiz, hafta içi, hafta sonu ve düğün salonlarında alternatifler sunan Büyükşehir Belediyesi Nikah Dairesi tarafından 2016 yılında kıyılan toplam 3 bin 268 nikahın; 58'i hafta içi törenli, 72'si hafta sonu törenli, 46'sı hafta sonu törensiz, 3 bin 35'i ise hafta içi törensiz olarak kıyıldı. 12 çiftin nikahları Büyükşehir Belediyesi Encümen kararıyla ücretsiz olarak kıyılırken, 56 çift ise düğün salonlarında nikah kıydırdı.
69 yabancı nikah
Büyükşehir Belediyesi Nikah Dairesinde 2016 yılında kıyılan nikahların 69'unu yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturdu. 22 Suriye, 4 Afgan, 1 Ermeni, 1 Tunus, 18 Alman, 6 Azeri, 1 Kazakistan, 2 İngiliz, 1 Bulgaristan, 1 Irak, 2 İran, 1 KKTC, 2 Kırgızistan, 1 Endonezya, 2 Rusya, 1 Filipin, 1 Ukrayna, 1 Cezayir ve 1 Yunan vatandaşı Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Dairesi'nde nikah kıydı.
(CÖ-SD-Y)

22.01.2017 16:01:53 TSI
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