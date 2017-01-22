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Lider Yıldırım Belediyespor hız kesmedi

22 Ocak 2017 Pazar, 15:59
Lider Yıldırım Belediyespor hız kesmedi
Lider Yıldırım Belediyespor hız kesmedi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyespor U 17 futbol takımı, Tuna Gençlik'i deplasmanda 4-0 mağlup ederek haftayı lider tamamladı.
Elit Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yıldırım Belediyespor U 17 futbol takımı, 13'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Tuna Gençlik'i 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı. Altınova Sahası'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan lacivert turkuazlılar erken gelen golle maçta üstünlüğü yakaladı. Yıldırım Belediyespor U17 futbol takımı, bulduğu golden sonra ilk yarının geri kalan zaman diliminde yakaladığı sayısız gol pozisyonundan yararlanamayınca devre 1-0 tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında gerçek kimliğini sahaya yansıtan Yıldırım ekibi, 3 gol daha kaydederken karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Şampiyonluk yürüyüşünde Yıldırım Belediyespor'a 3 puan kazandıran goller, Tanju, Kemal, Yusuf ve Ali'nin ayağından geldi. Bu sonuçla birlikte puanını 28'e yükselten Yıldırım Belediyespor grupta liderliğini sürdürürken, 27 puanlı Componentaspor'un 1 puan önünde haftayı tamamladı. 14'üncü haftayı maç yapmadan geçirecek olan Yıldırım Belediyespor U17 futbol takımı 15'inci hafta mücadelesinde Orhangazi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

22.01.2017 16:03:25 TSI
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