YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çınarlı öğrencilerden başarı üstüne başarı

Çınarlı öğrencilerden başarı üstüne başarı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde açılan tekvando, kungfu ve wushu kurslarında sadece 45 gün eğitim alan öğrenciler, il genelinde düzenlenen müsabakalarda başarı üstüne başarı yakaladı. Öğrencilerden 3'ü birinci, 2'si ikinci, 7'si ise üçüncü oldu.

Çınar'da taşımalı öğretim yapılan Ortaviran Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, 45 gün eğitim gördükleri tekvando, kungfu ve wushu dallarında başarı üstüne başarı aldı. Büyük bir başarıya imza atan öğrenciler, kent genelinde katıldıkları müsabakalarda, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 7 üçüncülük elde ederek, Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Tekvando, Kungfu ve Wushu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Çınar Kaymakamı İsmail Şanlı, "Taşıma merkezli bir köy okulu olan Ortaviran Ortaokulu mevsimlik işçi olarak çalışan çocukların yoğun olduğu bir bölgedir. Pırlanta gibi çocuklarına imkan verilince daha büyük başarılara imza atacaklarını bir kez daha gördük. Öğrencilerimiz bizi gururlandırdı. Hem Antalya'daki turnuva için hem de diğer çalışmalarında onların yanında olacağız. O bölge ile ilgili büyük bir projemiz de var. Bu proje hayata geçince bölge daha büyük hizmetlere kavuşacak" dedi.

Diyarbakır Milli Eğitim İl Müdürü Hasan Aslan, "Turnuvalar öğrencilerimizin yeteneklerini sergiledikleri en önemli platformlardan biridir. Bundan dolayı öğrencilerimize yönelik her türlü sosyal sportif faaliyet ve müsabakalara desteklerimizi sunmakta ve katılım noktasında öğrencilerimizi teşvik etmekteyiz. Kısa bir çalışmadan sonra kazanılan bu başarıyı gönülden alkışladık. Özellik de Çınar Karacadağ kırsalında eğitim faaliyeti sunan bir okulun böyle bir başarıya imza atması bizleri daha çok gururlandırmıştır. Bu vesileyle öğrencilerimizin gönülden kutluyor, hocalarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde ise, şunları kaydetti: "Öğrencilerimize destek verildiği takdirde büyük başarılara imza atması kaçınılmazdır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin yeteneklerine ve eğilimlerine göre spor yapabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalışmaktayız. Okulumuzun sportif faaliyetlerine yönelik çalışmalarına hep destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Geçmiş yıllarda okulumuzun iller arasında katıldığı müsabakalara tüm imkanlarımızı seferber ederek okulumuzda sportif zemini oluşturduk. Öğrencilerimizin kazandığı başarı azmin ve mücadelenin en büyük göstergesidir. İnanıyorum ki ilçemiz öğrencilerinden nice başarılı sporcularımız çıkacak, ulusal ve uluslararası alanda ilçemizi ve ülkemizi onurla ve gururla temsil edeceklerdir. Öğrencilerimizin başarılarıyla da bizlerin göğsü kabaracak, onların bize sundukları bu başarılı sonuçlarla mutlu olacağız."

(İHA-MP-Y)



22.01.2017 16:16:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER