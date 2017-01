YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekkeköy'e müjde

SAMSUN (İHA) - Spor alt yapısı ve spor tesisleri yönünden son yıllarda büyük atılım gösteren Tekkeköy, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatları çerçevesinde tam donanımlı yüzme havuzuna kavuşuyor.

Tekkeköy'ün AK Parti iktidarıyla buluşmasıyla ilçedeki büyük devlet yatırımlarının kat kat arttığını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy'ün son yıllarda gözle görülür değişim ve büyüme eğilimiyle bölgede adından söz ettiren en önemli ilçe haline geldiğini söyledi. Özellikle spor tesisleri yönünden yatırımların art arda gelmesinin ilçe gençliği için sevindirici bir durum olduğunu belirten Başkan Togar, "İlçe merkezinin dışında her gencin bulunduğu mevkide sportif faaliyetler yapabileceği tesisler bir bir oluşmaya başladı. Ülkenin aydınlık yarınlara ulaşmasında emek harcayan ve geleceği şekillendiren gençler boş zamanlarını sportif faaliyetlerle ilgilenerek ve spor yaparak değerlendirebilecekler. Bu sayede gençlerimiz sağlıklarını korur iken, çevredeki kötü ortamlardan ve kötü alışkanlıklardan da uzak kalmış olacaklar. Hükümetimiz ve Bakanımızdan aldığımız enerji ve motivasyon çerçevesinde spora ve sporcuya önem veren yönetim anlayışımız ile gençlerimizin beraberinde sporsever ve sportif faaliyetlerde bulunan yediden yetmişe kadın erkek herkesi düşünerek spor alanları planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bunca spor alanının ve spor tesisinin ilçede hayat bulmasında bizlere yol gösteren, her konuda yardımcı olan gençlerimizin abisi Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç olmuştur. Gençlerin ne istediğini iyi bilen, ona göre planlamalar yapan Bakanımız ilçemizde gençler için çok önemli spor alanlarını kısa sürede ilçeye kazandırdı. Her zaman gençlerimizin ve bizlerin gurur kaynağı olan Bakanımız 19 Mayıs şehrine yaraşır hizmetleri ilimiz ile bütünleştirdi. Temmuz ayında yapılacak olimpiyatların Samsun'umuzda gerçekleştirilmesini sağlayarak spor alt yapısı en güçlü il olan şehrimizi ön plana çıkarttı. Onlarca ülkeden olimpiyatlar için ilimize gelen yerli yabancı misafirlerimiz sayesinde hem ilimiz, ilçemiz tanınacak, hem de ciddi anlamda bir ekonomik kazanç sağlayacağız" dedi.



Başkan Togar, "Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisleri ile donatan Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ilçemizde yeni bir projeyi daha hayata geçirmemizi sağlıyor. Ülkemizin her ilini, her ilçesini çeşitli fonksiyonlarda spor tesisleri ve gençlik merkezleri ile donatan Geçlik ve Spor Bakanımız, projelerimiz arasında yer alan tam donanımlı yüzme havuzun yakında başlayacağının müjdesini verdi. Geçtiğimiz günlerde Gençlik Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a yapmış olduğumuz ziyaret esnasında ilçemizdeki yatırımlar projeler ve spor tesisleri hakkında kendilerine bilgiler aktardık. Sayın Bakanımız ile görüşmemiz esnasında Ak Parti İl Başkanımız Muharrem Göksel'inde randevusunun aynı zamanda olması nedeniyle İl başkanımız bizlere öncülük etti. Özellikle havuz projemizin yapılması konusunda Bakanımıza, birlikte gerekliliklerimizi anlattık. Daha önce bilgisini verdiğimiz, projelerimiz arasında bulunan tam donanımlı yüzme havuzumuzun Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilçemizde yapılacağı müjdesini bizlerle paylaşan Bakanımız bizleri bir kez daha gururlandırdı'' diye konuştu.

Seçim öncesi vatandaşlara vermiş oldukları sözleri tek tek yerine getirdiklerinin altını çizen Başkan Togar, "En çok önem verdiğimiz konuların başında yarınlarımızın asıl sahibi gençlerimiz için projeler hayata geçirmektir. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimiz için Tekkeköy'de her zaman büyük yatırımlar yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ilçemizde Büyüklü Anadolu Lisesi, suni çim halı sahalar, spor tesisleri ve gençlik merkezi kazandırmanın yanında gençlerimizin özlemle beklediği tam donanımlı yüzme havuzunun yakında Tekkeköy'de yükseleceğini müjdesini vermesi bizleri ayrıca mutlu etti. Her konuda bizlerin yanında olan ilçemizdeki birçok projenin ve çalışmanın hayat bulmasında sonsuz destekleri olan başta Geçlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'a, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'a ve İl Başkanımız Muharrem Göksel'e ilçem ve şahsın adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

