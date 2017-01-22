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Balıkesir EKK 2016 mali genel kurulunu gerçekleştirdi

- Esnaf 32 Milyon lira kredi kullandı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğinin 2016 yılına ait Mali Genel Kurulu ortakların katılımı gerçekleştirildi. Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Erol Ayvaz, 2016 yılında Balıkesir esnafının ve sanatkarının 32 milyon lira kredi kullandığını söyledi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği, 2016 yılına ait mali genel kurulunu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstaklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulda kooperatifin 2016 yılındaki faaliyetleri anlatıldı. Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Erol Ayvaz; esnaf, sanatkar ve ortaklarına yüzde 50 hazine destekli kredi ihtiyaçlarını kooperatif olarak karşılaşamaya çalıştıklarını belirterek, "2016 yılında 84 ortak esnaflığı bırakmış, 2016 yılında da kooperatifimize 211 yeni ortak katılım ile ortak sayımız bin 871 kişiye ulaşmıştır. 2016 yılında 11 Milyon lira yeni plasman girişi oldu. 21 Milyon 55 bin lira sıfır faizli kredinin 389 ortağımıza gerçekleşmiş ve geri dönüşlerle birlikte 32 Milyon lira kredi esnaf ve sanatkarlara kullandırılmıştır" dedi.

Başkan Ayvaz, borçların yeniden yapılandırılması kapsamasında 72 ortağın bu yapılandırmadan 945 bin 166 lira ile faydalandığını ve 528 bin 31 lira faiz tutarının da ödenmediğini söyledi.

Ayvaz, kooperatif için Zağnospaşa Camisi karşısındaki yeni binada 600 metre karelik hizmet yerini 2 Milyon 550 bin lira vererek satın aldıklarını belirterek, 2016 yılını 286 bin lira kar ile kapatıklarını söyledi.

Ayvaz, "Bloke sermaye 1 Milyon 142 bin 877 lira, Risk payında 2 milyon 77 bin 143 lira, Güçlendirme fonunda 749 bin 169 lira, Kooperatif fon hesaplarında 1 milyon 606 bin lira ve toplamda 5 milyon 575 bin 189 lira duran varlıklarımız var. Ortaklarımızın Halk Bankasına ödeyemediği kredi taksitlerini kooperatif olarak biz yapıp, ortaklarımızdan tahsil ediyoruz. Kooperatifimiz 1 grup kooperatif olup, 150 bin lira limitli kredi kullandırmaktadır. 2016 yılında kooperatif takip oranımız sıfır olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğinin 2016 yılına ait Mali Genel Kuruluna Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, MHP Balıkesir İl Başkanı N.Argun Atıcı, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ve BESOP Başkanı Fehmi Erdem ile Oda Başkanları ile Sivil Toplum Örgüt temsilcileri katıldı.

Genel kurul sonunda EKK Birlik Başkanı Erol Ayvaz tüm ortaklara hediye hazırladıklarını belirterek hediye kuponlarını bölge binasına gelerek almalarını istedi.

(TS-



22.01.2017 16:26:31 TSI

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