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Atakum'un zirve yılı



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SAMSUN (İHA) - Atakum ilçesinde 2017 yılının çalışmalar ve projeler noktasında zirve dönemi olacağını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bir proje bitmeden yenisine başlıyoruz. 2017 yılı içerisinde birçok önemli projeyi tamamlayıp halkımızla buluşturacağız" dedi.

Atakum Belediyesinin 2017 yılına hızlı bir giriş yaptığını, aynı hızla sene içerisinde ilçenin büyük çalışmalar ve projelerle buluşması için mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Taşçı, "2017 yılı, ilçemizin proje yılı olacak. Birbirinden önemli projelerimiz, çalışmalarımız bu yıl içerisinde halkımızla buluşacak" diye konuştu.

Atakum'un önemli bir yaşam markası olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Sadece Atakum'da yaşayanlar değil, diğer ilçelerimizde, komşu kentlerimizde, bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız için Atakum ilçesi ciddi bir yaşam markası. Bu markayı daha da güçlendirmek ve devam eden gelişimi hızlandırmak için durmaksızın üretiyoruz, çalışıyoruz. 2016 yılını bu noktada verimli geçirdik. 2017 yılı ise bizim zirve dönemimiz olacak. Rutin belediyecilik çalışmalarımızın yanı sıra sosyal, kültürel, istihdama dayalı belediyecilik çalışmalarımızla Atakum ilçesini daha da yaşanılabilir, daha da güzel bir hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

2017 yılında ilçenin birçok önemli proje ile buluşacağını ifade eden Başkan Taşçı, "İlçemizin öncelikli eksiklerinin giderilmesi, vatandaşlarımızın ortak fikir ve talepleri doğrultusunda yarınlarımızın şekillenmesi anlamında önemli çalışmalar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. 2017 yılı içerisinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası, Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamları, Yeni Mahalle Çocuk Oyun Alanı, Kapalı Pazar Yeri ve Spor Tesisi başta olmak üzere birçok önemli projemiz halkımızla buluşacak. Atakum ilçesini önemli çalışmalarla, yatırımlarla ve projelerle buluşturacağımıza söz vermiştik. Bir proje bitmeden yenisine başlıyoruz. 2017 yılı içerisinde birçok önemli projeyi tamamlayıp halkımızla buluşturacağız. Bu sözümüzü tutmak bize gurur veriyor" dedi.

Atakum Belediyesinin sosyal belediyecilikte Türkiye'nin örnek belediyelerinden birisi haline geldiğini belirten Başkan Taşçı, "Hayata geçirdiğimiz projeler ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalar halk nezdinde takdir görüyor. Bu bizim için en önemli nokta. Bir diğer nokta ise bu çalışma programımızın diğer belediyelere de örnek olması. Hayata geçirdiğimiz bir projenin farklı bir şehirde, farklı bir belediyede aynı konsept içerisinde hayata geçirilmesi bizleri mutlu ediyor. Önem verdiğimiz, halkımızla buluşmasını öncelik edindiğimiz projelerimizin diğer şehirlere taşınması bizi belediyeciliğin örnek adreslerinden birisi yapıyor" diye konuştu.

(KA-MAY-Y)



22.01.2017 16:26:51 TSI

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