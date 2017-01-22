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Başkan Toçoğlu, projeler hakkında bilgiler verdi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin altyapısı için devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Altyapı ve içme suyu başlığında devam eden projelerin toplam değerinin 650 milyon lirayı bulduğunu belirten Başkan Toçoğlu, "Sakarya'yı 1. sınıf içme suyu ve sağlam altyapısıyla öncü şehir haline getirdik. Şuanda 16 ilçemizin tamamında altyapı ve içme suyu başlığında devam eden projelerimizin toplam değeri 650 milyon liradır. İçme suyu, kanalizasyon, altyapı, enerji ve suya dair daha birçok konuda hiçbir sorun yaşanmaması adına gece gündüz çalışıyoruz. Bunların yanı sıra tüm ilçelerimiz için yeni projelerin hazırlıklarını sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Ocak Meclis Toplantısında 114 mahallemizde hayata geçireceğimiz yeni projelere onay verildi. Hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlayıp söz konusu yatırımlarımızın ihalelerini gerçekleştireceğiz. Şehrimizin her noktasında tüm mahallelerimizi sağlam altyapı ile buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Güneyde 47 mahallenin daha içme suyu geleceğini garanti altına alacaklarını belirten Toçoğlu, "Geyve'de 30 ve Taraklı'da 17 mahallemizi daha sağlıklı, bol ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. İki ilçede 47 mahallede toplamda 316 kilometre içme suyu hattı inşa edeceğiz. Bazı mahallelerimizde dönem dönem yaşanan yetersizlik sorunu inşa edeceğimiz yeni içme suyu hattı ile tarihe karışacak. Ayrıca Hırka, Sarıgazi ve Eşme Mahallerimiz için de yaklaşık 13 kilometre içme suyu hattı inşa edeceğiz. İki projemizde tamamlandığında Geyveli ve Taraklılı hemşerilerimiz içme suyu anlamında hiçbir sorun yaşamayacak. Hendek ilçemize yeni bir içme suyu arıtma tesisi daha inşa edeceğiz. Uludere bölgesinde hayata geçireceğimiz proje ile 16 mahallemizi daha temiz ve bol içme suyu ile buluşturacağız. Yine Uludere bölgesinin içme suyu altyapısını da yenileyeceğiz. İlk etapta 6 mahallemizi kapsayan proje ile bölgeye 7 kilometre içmesuyu hattı ve içme suyu deposu inşa edeceğiz. İkinci etapta ise projemiz 10 mahallemizi daha kapsayacak. Hendekli hemşerilerimizi sağlam altyapı ile buluştururken sağlıklı ve temiz içme suyu da ulaştırmış olacağız. Projelerimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Kuzeyde hiçbir sorun kalmayacağını dile getiren Toçoğlu, "Şehrimizin kuzey bölgesinde dev projelerimiz devam ediyor. Bu projelere bir yenisini daha ekliyoruz. Karasu'da 19 mahallemizin daha içme suyu altyapısını garanti altına alıyoruz. Kurudere Yeşilköy bölgesinde yaklaşık 10 kilometre içme suyu hattı inşa edeceğiz. Ayrıca bölgede bir adet içme suyu deposu da inşa edeceğiz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın zaman zaman yaşadığı bulanıklık sorununu hayata geçireceğimiz proje ile tamamen ortadan kaldıracağız. Karapürçek ilçemize hizmet veren Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisimizi tamamen yenileyeceğiz. Proje ile içme suyu arıtma tesisimiz proje ile son derece modern ve en ileri teknolojiye sahip olacak. Yenilenecek olan tesisimiz 11 mahalleye hizmet sunacak. Yatırımız ile tesisimiz ileri teknoloji ile donatılırken aynı zamanda kapasitesi arttırılarak daha fazla mahallemize hizmet verebilecek. Yine Hendek ve Akyazı arasında yer alan Keremali Dağı'ndan inşa edeceğiz yaklaşık 17 kilometrelik içme suyu hattı ile 5 mahallemize daha birinci sınıf içme suyu ulaştıracağız. Ayrıca şehrimizin farklı noktalarında inşa edeceğimiz 7 adet içme suyu deposu ile içme suyunu güvence altına almış olacağız. Şehrimizin altyapı geleceğini garanti altına almak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

(RŞ-İÇ)



22.01.2017 16:30:51 TSI

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