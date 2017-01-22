22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çocukların emeği bu sergide görücüye çıktı

22 Ocak 2017 Pazar, 16:26
Çocukların emeği bu sergide görücüye çıktı
Çocukların emeği bu sergide görücüye çıktı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesi'nin 2014 yılında hayata geçirdiği ve farklı kulüp çalışmalarının yanı sıra etkinlik programlarıyla da çocuklara alternatif eğitim sağladığı Çocuk Akademisi, güz dönemi kapanışını sergiyle gerçekleştirdi.
Akademi'de eğitim gören öğrenciler, 12 hafta boyunca kendi emekleriyle hayat verdikleri el emeği göz nuru eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunarak görücüye çıkardı. Öğrencilerin heyecanına, aileleri ile birlikte programa katılan misafirler de ortak oldu. Tambur, kanun, keman ve bendir gibi enstrümanlar eşliğinde, müzik kulübü korosunun mini konseri ile başlayan programın devamında misafirler sergi alanını gezerek; görsel ve geleneksel sanatlar, karikatür, resim ve neşeli bilim başta olmak üzere diğer kulüp öğrencilerinin sergiledikleri eserleri inceledi. Ebru çeşitleri, farklı tekniklerle yapılan resim ve karikatür çalışmaları, kilim dokuma, defter kılıfı, bilimsel deneyler, şişe sarma gibi çeşitli ürünler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Konu ile ilgili Akademi yetkililerinden yapılan açıklamada, öğrencilerin 12 hafta boyunca özveri ile gerçekleştirdikleri çalışmanın meyvelerini "Çocuk Gözünden Doğa" sergisi ile topladıkları belirtilirken, Akademi'deki eğitim programlarının çocuklara kişisel gelişimlerinin yanı sıra el becerilerini ve hayal dünyalarındaki güzellikleri hayata geçirme noktasında önemli kazanım sağladığı ifade edildi.
(RŞ-İÇ)

22.01.2017 16:31:23 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Toçoğlu, projeler hakkında bilgiler verdi
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU, PROJELER HAKKINDA BİLGİLER VERDİ
Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kaza yapan aracın sürücüsünü aradılar
YEREL

KAZA YAPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜ ARADILAR
Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
Otomobil duran TIR'ın altına girdi: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL DURAN TIR'IN ALTINA GİRDİ: 1 YARALI
Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı
YEREL

YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKTAY:
Sakarya'da engelliler için kına merasimi
YEREL

SAKARYA'DA ENGELLİLER İÇİN KINA MERASİMİ

Sakarya'daki terör operasyonu
YEREL

SAKARYA'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Sapanca Belediye Başkanlığı koşusu gerçekleşti
YEREL

SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU GERÇEKLEŞTİ
2016 yılı Aralık ayında 365 trafik kazasında 260 kişi yaralandı
YEREL

2016 YILI ARALIK AYINDA 365 TRAFİK KAZASINDA 260 KİŞİ YARALANDI
Boş araziye atılan tıbbi malzemelere tepki
YEREL

BOŞ ARAZİYE ATILAN TIBBİ MALZEMELERE TEPKİ