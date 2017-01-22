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Çocukların emeği bu sergide görücüye çıktı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesi'nin 2014 yılında hayata geçirdiği ve farklı kulüp çalışmalarının yanı sıra etkinlik programlarıyla da çocuklara alternatif eğitim sağladığı Çocuk Akademisi, güz dönemi kapanışını sergiyle gerçekleştirdi.

Akademi'de eğitim gören öğrenciler, 12 hafta boyunca kendi emekleriyle hayat verdikleri el emeği göz nuru eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunarak görücüye çıkardı. Öğrencilerin heyecanına, aileleri ile birlikte programa katılan misafirler de ortak oldu. Tambur, kanun, keman ve bendir gibi enstrümanlar eşliğinde, müzik kulübü korosunun mini konseri ile başlayan programın devamında misafirler sergi alanını gezerek; görsel ve geleneksel sanatlar, karikatür, resim ve neşeli bilim başta olmak üzere diğer kulüp öğrencilerinin sergiledikleri eserleri inceledi. Ebru çeşitleri, farklı tekniklerle yapılan resim ve karikatür çalışmaları, kilim dokuma, defter kılıfı, bilimsel deneyler, şişe sarma gibi çeşitli ürünler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Konu ile ilgili Akademi yetkililerinden yapılan açıklamada, öğrencilerin 12 hafta boyunca özveri ile gerçekleştirdikleri çalışmanın meyvelerini "Çocuk Gözünden Doğa" sergisi ile topladıkları belirtilirken, Akademi'deki eğitim programlarının çocuklara kişisel gelişimlerinin yanı sıra el becerilerini ve hayal dünyalarındaki güzellikleri hayata geçirme noktasında önemli kazanım sağladığı ifade edildi.

(RŞ-İÇ)



22.01.2017 16:31:23 TSI

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