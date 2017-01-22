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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Ayvalık'a tam donanımlı kurtarma aracı

22 Ocak 2017 Pazar, 16:31
Ayvalık'a tam donanımlı kurtarma aracı
Ayvalık'a tam donanımlı kurtarma aracı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından satın alınan tam donanımlı acil kurtarma aracı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesinde hizmet vermeye başladı.
Karbon yangın ve molotof battaniyesi ve önden çekme halatı gibi olay yerinde hayati önem taşıyan toplam 300 farklı ekipmanın bulunduğu tam donanımlı kurtarma aracının Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği filosuna katılması memnuniyetle karşılandı. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç, yeni tam donanımlı kurtarma aracının filolarına katılmasının kendilerini daha da güçlendirdiğini ifade etti. Yalvaç, "Bu aracımızın satın alınıp bizlere ulaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah bu aracı kazasız belasız kullanmak nasip etsin" dedi.
(SS-AÇ)

22.01.2017 16:36:24 TSI
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