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MHP Dörtyol İlçe Başkanı Şerif Türker güven tazeledi

22 Ocak 2017 Pazar, 16:35
MHP Dörtyol İlçe Başkanı Şerif Türker güven tazeledi
MHP Dörtyol İlçe Başkanı Şerif Türker güven tazeledi

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - MHP Dörtyol İlçe Başkanlığına Şerif Türker yeniden seçildi.
Kongreye MHP MYK Üyesi Başbuğ Pınarbaşı, Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy da katıldı.
Atatürk Parkı konferans salonunda gerçekleşen kongrede divan başkanlığını yapan Başbuğ Pınarbaşı, olağan genel kurulun ülkücü harekete, ilçeye, millete ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Tek liste halinde gidilen seçimde güven tazeleyen Şerif Türker desteklerini esirgemeyen tüm MHP'lilere teşekkür etti. Türker, "Genel başkanımız hareketimizin lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin yanında ülkemizin milletimizin geleceği bekası için eğilmeden bükülmeden yanında yer alarak kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
(NCT-Y)

22.01.2017 16:39:27 TSI
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