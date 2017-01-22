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Türk Kızılayı'ndan "Minik Yürekler Üşümesin" projesi

22 Ocak 2017 Pazar, 16:35
Türk Kızılayı'ndan "Minik Yürekler Üşümesin" projesi
Türk Kızılayı'ndan "Minik Yürekler Üşümesin" projesi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Kadın Kolları üyeleri, minik yürekler üşümesin diye bere ve atkı ördü.
Hazırlanan proje hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin, "Her zaman olduğu gibi kadın kolları gönüllülerimiz çocuklar için çalışmalar yapıyor. Gönüllülük esaslı, hiç tanımadığınız ve hiç tanımayacağınız küçük bir çocuğun yüzünde oluşacak gülümseme etkisini uyandırabilmek için hareket etmek. Yani aynı dünyada, aynı ülkede yaşadığımız çocuklarımıza gülümseme enerjisi göndermek çok güzel bir duygudur. Çocuklarımızın yüzünü güldüren Kadın Kolları Başkanımız Nurhan Arı ve gönüllü üyelerimizi gönülden tebrik ediyorum. Siz de bir çocuğun düşlerini gerçekleştirmek için düş perisi olun" ifadelerini kullanarak, gönüllü vatandaşlara destek çağrısında bulundu.
(MK-KÇ)

22.01.2017 16:39:36 TSI
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