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Türkiye Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

22 Ocak 2017 Pazar, 16:48
Türkiye Bölgesel Amatör Lig 5. Grup
- Osmaniyespor FK: 3 - Toroslar Belediyespor: 0

Ali Celal Kaymak
OSMANİYE (İHA) - Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta oynanan maçta, Osmaniyespor FK, evinde konuk ettiği Toroslar Belediyespor'u 3-0 yendi. Aldığı üç puan ile puanını 33'e çıkaran Osmaniyespor FK, en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.
7 Ocak Stadyumu'nda oynanan ve Gaziantep bölgesinden Emrullah Doğan ve Ayşe Kasım ile Kahramanmaraş bölgesinden İbrahim Halil Polat hakem üçlüsünün yönettiği maçta Osmaniyespor FK'nın gollerini 45. ve 90. dakikalarda Gökay Yiğit, 79. Dakikada da Hakan Doğan attı. Osmaniyespor FK'da Mehmet Tolunay Gül 38. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu arada maçı izleyen Vali Kerem Al ve Milletvekili Dr. Suat Önal, maç sonunda sahaya inerek alınan galibiyetten dolayı Osmaniyespor FK'lı futbolcuları kutladılar.
5. Grup'ta liderliğini sürdüren Osmaniyespor FK, önümüzdeki hafta sonu deplasmanda Belen Belediyespor'a konuk olacak.
(ACK-S)

22.01.2017 16:53:40 TSI
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