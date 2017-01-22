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Mudanyalılar hamsiye doydu



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Haber : Hakkı Ovatman

Kamera : Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Mudanya Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin bu yıl 4'üncüsü düzenlediği festivalde 1 ton hamsi ikram edildi.

Mudanya Güzelyalı Kent Meydanı'nda düzenlenen Karadeniz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel ürünlerin sergilendiği festivalde vatandaşlar bol bol hamsi yedi ve horon oynadı. Mudanya Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Engin Tokgöz, birlik beraberlik mesajları vererek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival kapsamında yapılan konserde, sanatçılar tarafından Karadeniz Bölgesi'ne özgü parçalar seslendirildi. Kemençe eşliğinde oynanan oyunların ardından pişirilen 1 ton hamsi vatandaşa ikram etti.

(HK-AÇ-



22.01.2017 16:54:51 TSI

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