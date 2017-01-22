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İskenderun'da kış ortasında yaz keyfi

22 Ocak 2017 Pazar, 16:59
İskenderun'da kış ortasında yaz keyfi
İskenderun'da kış ortasında yaz keyfi

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşlar sahile akın etti. Yüksek tepelerde beyaz karların gölgesinde 4 mevsimin yaşandığı İskenderun'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde deniz kenarlarında yazdan kalma bir günün keyfini doyasıya yaşadılar.
Çocuklar da parkta aileleriyle birlikte oyunlar oynarken, bazı vatandaşlar da çocuklarıyla balık tutarak güneşli bir pazarın keyfini çıkardı.
Güneşli havayı fırsat bilerek sahile gelen vatandaşlar, "Kış aylarında da olsa kentimiz İskenderun'da güneşli günlerin tadı bir başka oluyor. Hafta sonu ve havaların da güzel olması nedeniyle ailelerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla bu güzel havanın tadını çıkartıyoruz. Gerçekten güzel bir gün ailecek hoşça vakit geçiriyoruz" dediler.
İskenderun Atatürk Anıtı önünde de bol bol resim çeken vatandaşlar, iskele üzerinde de yürüyüş yaparak denizi seyretti.
(MSM-Y)

22.01.2017 17:03:46 TSI
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