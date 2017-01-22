Spor Toto 3. Lig
- Elaziz Belediyespor: 5 - Tarsus İdman Yurdu: 2
(Fotoğraflı)
Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'un 19. haftasında Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayan Elaziz Belediyespor, rakibini 5-2 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Burak Kalkandelen xxx, Berkay Daban xx, Efe Kurtuluş xx
Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli xxx, Furkan Camcı xx, Mehmet Güler xxx, Mustafa Bedirhan Çelik xxx, Ekrem Sütçü xxx, Tufan Deniz Gelen xxx, Nihat Apaydın x (Berkan dk.57 xx), Emrah Çalışlar xxx, Emrah Yollu x (Serhat dk.71), Volkan Çekiç xxx, Ekrem Aydemir xx (Hakan Esa dk.63)
Tarsus İdman Yurdu: Yaşar Memişoğullarından xx, Sedat Dağ x (Ahmet Buğrahan dk.57 xx), Ogün Aytaç Yavuz x, Samet Taş x, Semih Oğuz x (Muzaffer dk.79), İlyas Kubilay Yavuz xx, Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Sefa Durmuş xx, Alper Yener xx, Okan Aslan x Sefa Aktepe x,(Yunus dk.86)
Goller: Ekrem (dk.29), Tufan (dk.45), Mustafa Bedirhan (dk.53) ve (dk 64), Okan (dk.87-kk) (Elaziz Belediyespor), Alper Yener (dk.60), İlyas Kubilay (dk.69 pen.) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: Semih, Sefa, Alper (Tarsus İdman Yurdu), Furkan (Elaziz Belediyespor)
Kırmızı Kart: Ogün Aytaç (dk.43) (Tarsus İdman Yurdu)
(HK-MP-Y)
22.01.2017 17:06:21 TSI
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