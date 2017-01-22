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Gider, Anayasa değişiklik teklifi çalışmalarını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Anayasa değişiklik teklifi çalışmalarını değerlendiren Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider TBMM'de kabul edilen 18 maddelik Anayasa değişikliğini öngören çalışmaların Ak Parti ve MHP'nin desteği ile kabul edilerek referandum yolunun açıldığını hatırlattı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider "Ak Parti kurulduğu günden bu yana gücünü hep milletten ve milletin iradesi olan sandıktan almıştır. Biz milletin vekilleri olarak üzerimize düşen görevi yaparak çalışmalarımızı asılsız rejim değişikliği iddialarına, kürsü işgallerine, yapılan saldırılara ve uzatılan oy kullanım sürelerine rağmen tamamladık. Bir kez daha karşımızda bir blok olarak çıkan, ana muhalefet ve sırtını teröre dayayanların aksine, sözüm ona halkçı olup halktan korkanlara rağmen biz bu işi halka götürüyoruz. Bizler milletimize inanıyoruz milletin verdiği karar en isabetli karardır, şüphesiz milletimiz her şeyin en iyisini bilendir. AK Parti olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize daha kararlı, daha güçlü liderimizle ve daha güçlü bir sistemle ulaşacağız" dedi.

Gider, "TBMM'de onaylanan anayasa değişikliği ile Türkiye yönetimsel zaman kayıplarının önüne geçecek. Devlet işleri daha hızlı ilerleyecek, iki başlılık yaşanmayacak, siyasi istikrar güçlü yönetim ile desteklenecek. Bizim milletimize güvenimiz tamdır, milletin kararına da saygımız sonsuz olacaktır" diye konuştu.

CHP'nin yeni anayasa teklifine neden bu denli karşı çıktığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Gider, "CHP, 27 Mayıs darbesinden sonra seçilse de seçilmese de iktidarların gizli ortağıydı. Askeri ve sivil bürokrasi CHP zihniyetinden oluşuyordu. Cumhurbaşkanı, yargı hep CHP kafasındaydı. CHP'nin gizli iktidarı ne zaman sarsılsa, CHP darbe şartlarını oluşturuyor, askeri darbelerle iktidarı yeniden ele alıyordu. Bu yeni düzenlemeyle CHP'nin iktidarlara haksız ortaklığı artık sona eriyor. CHP, iktidar olmak istiyorsa artık siyaset yapmak ve çalışmak zorunda. Bu korkuyla yeni düzenlemeye karşı çıkıyor" dedi.

(GD)



22.01.2017 17:09:42 TSI

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