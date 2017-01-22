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Bozüyük'te müzik ziyafeti



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Kent Konseyi tarafından Bozüyük Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen "Bozüyük'lü Solistler Sizler İçin Söylüyor" adlı konser programı yoğun ilgi gördü.

Programa, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Bilecik İl Genel Meclis üyesi Nizamettin Çam ve çok sayıda müzik sever katıldı. Bozüyük Kent Konseyi Kültür Sanat Grup Başkanı Ahmet Özen tarafından koordine edilen konserde Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuar bölümünün orkestra üyelerinin eşliğinde yıllardır Bozüyük'te müzikle uğraşan ve müziğe gönül vermiş isimler, solo performansları ile hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 2,5 saat süren muhteşem müzik ziyafetinin sonunda müzik ekibi salonda bulunan seyirciler tarafından uzun süre alkış aldı. Programın bir diğer sürprizi ise Bozüyük Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından sergilenen muhteşem folklor gösterisi oldu. Küçük yaşlarına rağmen sahnedeki profesyonellikleri ve sevimlilikleri ile seyirciyi büyüleyen halk oyunları ekibi gösterisi sonunda salonda bulunanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Unutulmaz performanslar ve muhteşem gösterilerin ardından sona eren program sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, konsere katılan tüm müzisyenlere gecenin bir hatırası olarak plaket takdim ederken, "Geçmişten günümüze unutulmaz şarkıların seslendirildiği bu güzel akşamda performansları ile bizlere unutulmaz bir akşam yaşatan tüm müzisyen arkadaşlarıma ve bu konser fikrini oluşturarak bizlere bu müzik ziyafetini koordine eden Ahmet Özen kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.

(FSİ-Y)



22.01.2017 17:17:46 TSI

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