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MHP'den AK Parti İl Başkanı Öz'e ziyaret

22 Ocak 2017 Pazar, 17:15
MHP'den AK Parti İl Başkanı Öz'e ziyaret
MHP'den AK Parti İl Başkanı Öz'e ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün göreve gelmesi sonrasında parti binasında tebrik ziyaretleri artarak devam ederken il yönetimi de böylelikle kamuoyu önünde bir anlamda takdim edilmiş oluyor. Önceki gün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl ve ilçe yönetimleri Ak parti il binasına giderek yeni yönetimi tebrik ettiler. İl Başkanı Naim Karataş beraberinde Palandöken ilçe Başkanı Cihan Aksakal ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette Başkan Öz'e hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Her iki partinin de il yönetimleri arasında ki kaynaşma dikkatlerden kaçmazken başkanlar adeta Anayasa referandumu öncesinde düşman çatlattılar. MHP il Başkanı Naim Karataş, ülkenin bütünlüğünün söz konusu olduğu her platformda desteklerini var güçleri ile göstereceklerine vurgu yaptı. Karataş, 15 Temmuz'da meydana gelen darbe kalkışmasının talihsiz bir durum olmakla beraber hayırlı düşmanların saflarını göstermesi anlamında hayırlı bir girişim olduğunu söyledi. Darbe Anayasası'nın değiştirilmesinde geç bile kalındığına dikkat çeken Karataş, "Tamamıyla yamalı bohça haline gelen 1982 Anayasası artık miadını doldurmakla beraber Türkiye Cumhuriyeti devletini taşıyamaz hale gelmiştir. MHP olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ferasetiyle bu kokmuşluğa artık dur demek için Referandumda 'Evet' üzerine kurulu siyasi çalışmalarımız ve tanıtımlarımız olacaktır" diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetiminin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'de konuşmasında Erzurum vurgusu yaptı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Beş şehir' isimli kitabında Erzurum'un ağırlığı anlamındaki müspet özelliklerini dile getiren İl Başkanı Öz, "Erzurum bölgesinde hakimiyet sağlamış tüm devletler için çok farklı bir şehir. Doğu Anadolu'nun merkezinde olması hasebiyle de farklı bir ruhu var. Ülkenin tüm şehirlerinden farklı bir atmosferi farklı bir kimliği taşıyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasında da milletimiz kendinden beklenen öz veriyi misliyle göstermiştir. Bu yüzden Erzurum deyip geçmemek gerekir. MHP'li kardeşlerimizin de bu kalkışmada Milli İradenin ortaya konulmasında ki emeklerini inkar edemeyiz" dedi.
Konuşmasının bir bölümünde 20. yüzyılın başlarında Balkanlarda tek bir silah dahi atmadan topraklar kaybedildiğine dikkat çeken AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı sonrasında Türkiye'nin ayakta durmasının önüne geçmek için canhıraş çabalar gösterdiler. Gerek FETÖ gerekse ülkemizi bölmeye yönelik diğer dış mihraklar halen daha ülkemizin ayakta durmasını sindirememektedir. Rusya Ankara Büyükelçisinin kameralar önünde öldürülmesi dünyaya verilmiş bir mesajdı. Adeta güç gösterisi yaptılar. Hal böyle olunca da devletimiz sinir organlarına sirayet etmiş bölücüleri teröristleri ayıklamak için adeta kılı kırk yarmaktadır. Bu yapılan çalışmalarda mağduriyetler olsa da anlayış göstermek gerekir. 15 Temmuz kalkışması sonrasında günlerce aileleriyle sabahlayan vatandaşlarımız oldu. İlk andan itibaren MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı ferasetiyle tam bir liderlik örneği sergilemiş ve desteğini göstermiştir. Türkiye'nin kalkınmasını isteyen liderlerin gönül birliği etmeleri de bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir" şeklinde konuştu.
(ERZ-Y)

22.01.2017 17:19:32 TSI
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