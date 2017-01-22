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Baykan'da 'Kur'an Ziyafeti ve Gönül Sohbetleri' programı



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Baykan İmam Hatip Ortaokulu tarafından Şafii Kuran Kursu Konferans salonunda ''Kur'an Ziyafeti ve Gönül Sohbetleri" konulu program düzenlendi.

Programa, Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Erfus, AK Parti ilçe Başkanı Nimetullah Gönül, Baykan eski Belediye Başkanı Mehmet Ali Erol, ilçe Müftüsü Hamit Albayrak, Türk Kızılay Baykan Şube Başkanı Lütfi Erol, din görevlileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Faruk Arvas, toplumda Kur'an sevgisinin artmasına ve insanların bilinçlenmesine önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Böyle coşkulu bir topluluğun önünde ve güzel Kur'an okuyan insanlara hitap etmek zorduk; ancak anlatacağım konunun Allah Kelamı olmasının bu zorluğu kolaylaştıracağını ümit ediyorum. Çünkü Kur'an insanların hem daha iyi kul olmalarını hem de hayatlarındaki zorlukları ortadan kaldırıyor" dedi.

Öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunması, semazen gösterileri, plaket takdimi ve İlçe Müftüsü Hamit Albayrak'ın yaptığı dua ile program sona erdi.

(MND-MP-Y)



22.01.2017 17:27:54 TSI

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