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Adana Demirspor'a moral yemeği



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Press Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kanber ve Dardağan Kebap işletmecisi Uğur Sığırcı, Adana Demirspor'a moral yemeği verdi.

Son dönemde sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor, Dardağan Kebap'ta verilen yemek ile moral buldu. Adana Demirsporlu futbolcular, Teknik Direktör Engin İpekoğlu, teknik heyet ve altyapı hocaları ile birlikte kulüp menajeri Ahmet Cingöz'ün katıldığı yemek samimi bir ortamda geçti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, gösterdikleri duyarlı davranıştan dolayı Engin Kanber ve Uğur Sığırcı'ya teşekkür etti.

Çukurova Press Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kanber, "Adana Demirspor Kulübü bu kentin önemli değerlerinden. Her zaman takımlarımızı desteklemek ve onlarla birlikte olmak zorundayız. Bu yemeğin amacı onlara yanlarında olduğumuzu hatırlatmaktır" dedi.

Dardağan Kebap işletmecisi Uğur Sığırcı da, Adana Demirsporlu futbolcularla teknik heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

(ADN-S)



22.01.2017 17:31:58 TSI

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