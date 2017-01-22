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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Minikler olimpiyata hazırlandı

22 Ocak 2017 Pazar, 18:11
Minikler olimpiyata hazırlandı
Minikler olimpiyata hazırlandı

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - 2017 Samsun 23. Yaz Deaflympics Oyunları tanıtım günleri kapsamında "Yarıyılda Olimpiyat Şenliği" etkinliği sona erdi.
18-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan "2017 Samsun 23. Yaz Deaflympics Oyunları"nın tanıtımı kapsamında, Deaflympics Genel Koordinatörlüğü ve Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) işbirliği ile düzenlenen "Yarıyılda Olimpiyat Şenliği" sona erdi. Yeşilyurt AVM'nin fast food katında başlayan etkinliklerde çocuklara işaret dili eğitimi, mini golf, masa tenisi, puzzle oyunu, bilek güreşi, basketbol, bowling, dart oyunları oynatılarak çeşitli hediyeler verildi. Doyasıya eğlenen ve spor yapan minikler olimpiyat havasını şimdiden yaşamış oldu.
(KA-MAY-Y)

22.01.2017 18:16:31 TSI
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