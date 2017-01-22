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KSK 1966, Metehan Babaş ile devam kakarı aldı

22 Ocak 2017 Pazar, 18:48
KSK 1966, Metehan Babaş ile devam kakarı aldı
KSK 1966, Metehan Babaş ile devam kakarı aldı

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, 2. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Genel Kurulda Kastamonuspor 1966, Metehan Babaş ile devam kararı aldı.
Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulda Mahir Altıkulaç'an istifa etmesinin ardından geçici başkanlığa seçilen Metehan Babaş, tek liste halinde gidilen seçimde başkanlığa seçildi.
Genel Kurulda konuşan Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş, "Kastamonuspor 1966, şehrimizin markası, değer kaynağı ve memleket meselemiz" dedi.
Kastamonuspor 1966'ın hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Metehan Babaş, "3 yıl gibi kısa bir sürede kulübümüzün nereden nereye geldiğinin adeta özeti olan bu durum yakalanan başarının da büyüklüğünün ispatıdır. Büyük bir birliktelikle çıktığımız yolda emin adımlarla yürüdüğümüzün bilinmesini özellikle istiyorum. Kastamonu spor kulübü tüm Kastamonu'nun ortak bir değeridir. Bu değere herkesin sahip çıkması gerektiği düşüncesindeyim" diye konuştu.
Takımlarını hiçbir maçta yalnız bırakmayan Kastamonuspor taraftarına teşekkür eden Metehan Babaş, Kastamonuspor'un geçmişteki tüm kötü izleri sildiklerini, birçok futbolcunun ilk tercihi olan, spor dünyasının takdirini almış bir kulüp haline geldiklerini ifade ederek, "İlimizin en büyük markası spor kamuoyunda hak ettiği noktaya ulaşmıştır. Yola ilk çıktığımızda belediye başkanımızın Süper Lig hedefi 'hayal' denerek küçümsenmeye çalışılmıştı. Unutulmamalıdır ki büyük başarılar; büyük hayaller, büyük hedefler ve büyük birlikteliklerle gelir" şeklinde konuştu.
(Vİ-RFK-Y)

22.01.2017 18:53:33 TSI
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