erik Belediyespor Sandıklısporu 3 golle geçti

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Serik Belediyespor Sandıklısporu 3 golle geçti



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA) - Serik Belediyespor cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Sandıklıspor'u 3-0 yendi.

BAL Ligi 7. grupta mücadele eden Serik Belediyespor, Bucak Oğuzhanspor ile oynanan karşılaşmada çıkan olaylardan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Sandlıklıspor maçını seyircisiz oynadı. Taraftarın alınmadığı maçta Serik Belediyespor, Sandıklıspor'u 3-0 mağlup etti.



Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynan maçta Serik Belediyespor maça hızlı başlardı. Mücadelenin 18. dakikasında gelişen Serik Belediyespor, atağında topla buluşan Samet Dağlı ceza sahası dışından vurduğu şut ile takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı. Maçın 56. dakikasında Vili İsiana'nın attığı golle 2-0'lık üstünlüğe ulaşan Antalya temsilcisi, maçın 77. dakikasında Sandıklısporlu oyuncun ceza sahası içerisinde yaptığı harekete hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet Kaya topu ağlara gönderdi ve takımını 3-0 üstünlüğe getirdi.



Seyircisiz oynanan maçta bir grup Serik taraftarı maçı güvenlik sınırı dışından tel örgülerin arkasından takip etti. Taraftarlar dışarıdan da olsa zaman zaman takımlarına destek verdi. Aldığı galibiyetle Serik Belediyespor puanının 24'e çıkartırken, Sandıklıspor 19 puanda kaldı. Serik Belediye spor önümüzdeki hafta Kütahya Dumlupınar Üniversitesispor'a konuk olacak. (ST-AA-



22.01.2017 18:58:18 TSI

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