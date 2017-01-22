YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Koop-iş Sendikasından Bitlis'te istişare toplantısı

Koop-iş Sendikasından Bitlis'te istişare toplantısı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Koop-iş Sendikası Bitlis Şubesi tarafından Bitlis'te sendika üyesi iş kolu temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlendi.

Koop-iş Sendikası Bitlis Şube Başkanlığında yapılan toplantıda sendikaya bağlı iş kolunda çalışan işçilerin sorunları, hakları ve talepleri masaya yatırıldı. İlçe temsilcilerle tanışma sorun ve sıkıntıların çözümüne yönelik istişarelerde bulundu.

Düzenlenen toplantı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Koop-iş Sendikası Van Bölge Şubesi idari Sekreteri Haydar Hamzaçelebioğlu sendika üyelerinin sorunlarını belirlemek ve çözüm yolları bulmak üzere istişare toplantı düzenlediklerini söyledi.

Belirlenen sorunların çözümü noktasında sendika olarak girişimlerinin devam edeceğini kaydeden Hamzaçelebioğlu, sendika olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra her zaman üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Düzenlenen toplantıya Koop-iş Sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek, Mali Sekreter Bekir Yöntem, İdari Sekreter Haydar Hamza Çelebioğlu, yönetim kurulu üyesi Hasan Kara, Bitlis Şube Başkanı Mustafa Cengiz, Bitlis valilik ve kaymakamlık işkolu temsilcisi Mahir Okay ile sendikanın Bitlis ve ilçelerindeki işkolu temsilcileri katıldı.

(VO-AŞ-Y)



22.01.2017 22:00:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER