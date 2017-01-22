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Koop-iş Sendikasından Bitlis'te istişare toplantısı

22 Ocak 2017 Pazar, 21:55
Koop-iş Sendikasından Bitlis'te istişare toplantısı
Koop-iş Sendikasından Bitlis'te istişare toplantısı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Koop-iş Sendikası Bitlis Şubesi tarafından Bitlis'te sendika üyesi iş kolu temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlendi.
Koop-iş Sendikası Bitlis Şube Başkanlığında yapılan toplantıda sendikaya bağlı iş kolunda çalışan işçilerin sorunları, hakları ve talepleri masaya yatırıldı. İlçe temsilcilerle tanışma sorun ve sıkıntıların çözümüne yönelik istişarelerde bulundu.
Düzenlenen toplantı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Koop-iş Sendikası Van Bölge Şubesi idari Sekreteri Haydar Hamzaçelebioğlu sendika üyelerinin sorunlarını belirlemek ve çözüm yolları bulmak üzere istişare toplantı düzenlediklerini söyledi.
Belirlenen sorunların çözümü noktasında sendika olarak girişimlerinin devam edeceğini kaydeden Hamzaçelebioğlu, sendika olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra her zaman üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Düzenlenen toplantıya Koop-iş Sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek, Mali Sekreter Bekir Yöntem, İdari Sekreter Haydar Hamza Çelebioğlu, yönetim kurulu üyesi Hasan Kara, Bitlis Şube Başkanı Mustafa Cengiz, Bitlis valilik ve kaymakamlık işkolu temsilcisi Mahir Okay ile sendikanın Bitlis ve ilçelerindeki işkolu temsilcileri katıldı.
(VO-AŞ-Y)

22.01.2017 22:00:01 TSI
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