Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi
Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu bonzai maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.Y., O.Y., A.Ç., R.Ç., B.G., B.G., H.H.T., M.D. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T. ise, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
(UY-AÖ-Y)
23.01.2017 08:28:38 TSI
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