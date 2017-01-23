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Yılkı atları için doğaya yem bırakıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 08:57
Yılkı atları için doğaya yem bırakıldı
Yılkı atları için doğaya yem bırakıldı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da kar kalınlığının yüksek kesimlerde bir metreye ulaşmasından dolayı yem bulmakta güçlük çeken dağdaki yılkı atları için doğaya yem bırakıldı.
Ardahan'da 2000 rakımda yüksek ve karlı dağlarda, soğuk ve şiddetli kış koşullarında aç kalan ve bitkin düşen yılkı atları için Doğa Koruma ekipleri seferber oldu. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanları için değişik bölgelere yem bıraktı.
Şube Müdürü Temel Şimşek, Ardahan´da soğuk hava ve karın, insanlar kadar doğal yaşamı da olumsuz etkilediğini söyleyerek, "´Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi olarak doğada yaşayan sahipsiz atlara ot getirip bıraktık. Bu atlarımız yazın insanlar tarafından kullandırılmakta ve kış aylarında doğaya salınmaktadır. Bazıları da evlerinden kaçıp doğada kalan atlardır. Bunlara da yine biz sahip çıkarak yemleme yapıyoruz" dedi.
(OY-AA-Y)

23.01.2017 09:02:21 TSI
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