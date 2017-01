YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Ceylanpınar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Ceylanpınar Ocak ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından divan kurulu seçimi yapıldı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Kürsüye çıkan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, köhnemiş 82 anayasasının bir an önce değişmesi gerektiğini belirterek referandumdan evet çıkması durumunda Türkiye'nin büyük hedeflerini gerçekleştireceğini ifade etti. Başkan Atilla, "Önümüzde bir referandum süreci görünüyor. Anayasamız değişirse Türkiye'nin önü açılır. Türkiye'nin geleceği parlar. Türkiye'nin geleceği de bizlerin, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği demektir. Bu referandum için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Yorulmadan bıkmadan usanmadan büyük bir farkla bu referandumu büyük bir çoğunlukla evet demeliyiz." dedi. "Türkiye'nin büyümemesini isteyenler var" diyen başkan Atilla, "Anayasanın değişmesini, Türkiye'nin sıçrama tahtasında sıçrama yapmasını istemeyen ülkeler var. Neden istemiyorlar? Çünkü diyorlar ki Türkiye kabuk değiştirmesin, Türkiye eski anayasa ile boğuşsun, çağ atlamasın, ilerlemesin. Bugün referandumun önünde durmaları ve engellemek istemeleri bundan. 15 Temmuz darbe girişiminin sebeplerinden biri de bu. Terör olaylarının tırmandırılmaya çalışılmasının nedenlerinden biri de bu" diye konuştu.

Referandum süreci tamamlanana kadar her türlü saldırıya hazırlıklı olmak gerektiğini de belirten Başkan Atilla, "Şu anda Türkiye'yi dört bir yandan vurmaya çalışıyorlar. Halk olarak her şeye hazırlıklı olmalıyız. Ülkemize yönelik saldırılar ekonomik olarak da olsa terör saldırıları şeklinde de olsa artarak devam edecek. Hepimiz bunun bilincinde olmamız lazım. Son güne kadar bu dış mihraklar mücadele etmeye devam edecekler. Referandumun neticelendiği sabaha kadar bu saldırılar devam edecek. Onları anayasa değiştiği zaman referandumda kabul edildiği zaman başkanlık sistemine geçildiği zaman Türkiye'nin müthiş bir ivme kazanacağını biliyorlar. Tüm bu saldırılara hazırlıklı olmalıyız. Ne olursa olsun sonucuna katlanarak referandum gününü tamamlayıp Türkiye'nin bu köhnemiş anayasasını değiştirip modern, çağdaş, geleceğimizi şekillendirecek bir anayasa ile 2071'e doğru hep beraber hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

