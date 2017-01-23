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Musabeyli Kaymakamı Avcı, köyleri geziyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:15
Musabeyli Kaymakamı Avcı, köyleri geziyor
Musabeyli Kaymakamı Avcı, köyleri geziyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, ilçeye bağlı köylere gezerek vatandaşın derdini dinliyor.
Kısa süre önce Musabeyli Kaymakamlığına atanan Kaymakam Avcı, ilçeye bağlı Kızılkent, Bozkaya, Yukarıbademli ve Delifakıkaradut Köylerine ziyarette bulunarak, vatandaşlar ile bir araya geldi. Yetkililerden köydeki, yol, su ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi aldıktan sonra vatandaşların derdini dinledi. Kaymakam Avcı'nın ilçeye bağlı köyleri gezerek vatandaşlarla görüşmelerini sürdüreceği bildirildi.
(MAD-OE-Y)

23.01.2017 09:20:51 TSI
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