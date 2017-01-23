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Aydın 'Hakemlik ve Bilimsel Yazarlık' eğitimine ev sahipliği yaptı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi, "Hakemlik ve Bilimsel Yazarlık Eğitimi" programına ev sahipliği yaptı.



Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yayın Komisyonu tarafından "Hakemlik ve Bilimsel Yazarlık Eğitimi" konulu 6 saatlik eğitim programı düzenlendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Öcek tarafından verilen eğitimde, akademik yayını değerlendirebilme ve bilimsel yazarlık için eleştirel makale okumada dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi. Eğitimde araştırma ve planlama aşamalarında göz önünde bulundurulması gereken süreçler hakkında örnekler, soru ve tartışma şeklinde ele alındı.



Elli dört akademik personelin katıldığı eğitim sonrası katılımcılara Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz ve Yayın Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hilmiye Aksu tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

(MB-Y)



23.01.2017 09:25:12 TSI

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