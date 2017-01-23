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AVM' lerde sıkı güvenlik önlemleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Tüm ülke genelinde olduğu gibi Aydın merkezde yer alan alış veriş merkezlerinde de güvenlik önlemleri sıkı bir şekilde devam ediyor.

Aydın merkezde yer alan alış veriş merkezlerine giden vatandaşlar çok sıkı güvenlik önlemleri ile karşılaşıyorlar. Otopark girişlerinde yer alan güvenlik görevlileri araçları araç altı arama aynası ile kontrol ederken, araçların bagajlarını tek tek kontrol ediliyor. Ayrıca alışveriş merkezlerinin ana kapılarında da arama yapılarak müşteriler içeri alınıyor. AVM yönetimlerinin güvenlik önlemlerini arttırması, kimi müşteriler tarafından takdirle karşılanırken, kimi müşteriler de özellikle hafta sonu AVM' lerin yoğun ziyaret edildiğini, güvenlik için yapılan aramada oluşan araç kuyruklarından sıkıntı duyduklarını ifade ettiler.

Şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmazken, sıkı denetim ve kontrollerin bir müddet daha devam edeceği öğrenildi.

(OD-MB-Y)



23.01.2017 09:25:42 TSI

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