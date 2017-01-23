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Günübirlikçiler Paşa Yaylası'na akın etti



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'da okulların yarıyıl tatiline girmesi ile beraber, hafta sonu güneşli ve güzel havayı fırsat bilen günübirlikçi Aydın'lı vatandaşlar, Paşa Yaylası'na kar oynamaya gitti.

Aydın merkezden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, il merkezinin kuzeyinde Cevizli Dağı'nda 1200 metre yükseklikte yer alan Paşa Yaylası'na yoğun ilgi, yollarda araç kuyrukları yaşanmasına neden olurken, ziyaretçiler araçlarını park etmekte zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın yüksek kesimlerine yağan ve halen erimeyen kar'ın keyfini çıkarmak isteyen Aydınlılar, güzel havayı fırsat bilip araçları ile Paşa Yaylası'na akın ettiler. Gencinden yaşlısına Paşa Yaylası'nda kartopu oynayarak, kardan adam yaparak, günün keyfini yaşayan Aydınlılar, uygun noktalarda yaktıkları mangallarla hem karınlarını doyurdular, hem de güzel havanın tadını çıkardılar.

(OD-MB-Y)



23.01.2017 09:26:12 TSI

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