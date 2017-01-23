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Erdem; "Yeni sistem ülkenin geleceği için elzem"



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Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik değerlendirmesinde "Aklın yolu birdir. Türkiye'nin geleceği için Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi elzemdir" ifadelerini kullandı.

TBMM'de kabul edilen Anayasa değişikliğinde yer alan yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili değerlendirme yapan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem yeni duruma karşı yapılan eleştirilerinde haksız olduğunu belirterek yeni sistemin elzem olduğunu söyledi.

Erdem Cumhurbaşkanının halka karşı sorumluluğunu olduğunu hatırlatarak "Cumhurbaşkanımız ilk defa halkoyuyla seçildiği için halka karşı sorumluluğu vardır. Anayasamızda var olan yürütme ile alakalı yetkilerini kullanmaktadır. Daha önceki Cumhurbaşkanlarımız bu yetkilerini ya hiç ya da kısmen kullanmışlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Anayasal yetkilerini kullanıyor. Bazı çevreler bunu "fiili durum" olarak eleştiriyor. Ancak Cumhurbaşkanımızın ikinci defa aday olabilme hakkı ona icraat yapma yetkisi ve yükümlülüğü getiriyor. Yani fiili durum aslında hukuki bir durumdur. Fiili durum eleştirileri haksız ve dayanaksızdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan elbette fanidir, ama Millet bakidir. Ancak Türkiye'nin geleceği çok önemlidir. Mevcut durum devam etse yani hiçbir değişiklik olmasa Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilir. AK Parti yine iktidarın en şanslı alternatifidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bundan sonra da tam uyum içerisinde çalışabilirler. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrası ne olacak? "İki Başlı" mevcut sistem ileride kriz çıkarma potansiyeli olan bir sistemdir" dedi.

"Aklın Yolu Bir"

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Güçlü Cumhurbaşkanlığı sistemini geçmişte Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık yapan siyasetçilerin de istediğini hatırlatarak "Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yani tek başlı Yürütme Sistemi'ni, güçlü yasama ve güçlü Türkiye'yi geçmişteki büyük siyaset adamları merhum Necmettin Erbakan, merhum Alparslan Türkeş, merhum Turgut Özal ve merhum Süleyman Demirel de istemişlerdi. Uygulamanın içerisinde fiilen bulunmuş ve tecrübeleri ışığında tek başlı sistemin gerekli olduğunu görmüşlerdir. Aklın yolu birdir. Türkiye'nin geleceği için Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi elzemdir" İfadelerine yer verdi.

(MB-Y)



23.01.2017 09:27:03 TSI

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