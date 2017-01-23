Adana'da elektrik kesintisi
ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Ocak Çarşamba günü, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 56060, Şehit Mehmet Özel, 27 Mayıs, 56024, 56044, 56008, 56006, 56125, 56092, 56038, 56119, 56117, 56054, 56028, 56018, 56004, 56127, 56109, 56094, 56026, 56107, 56058, 56014, 56139, 56103, 56101, 56074, 56022, 56020, 56016 ve 56072 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında, Akkapı Mahallesi 12260 Sokak 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
(ELF-Y)
23.01.2017 09:32:49 TSI
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