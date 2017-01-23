23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da elektrik kesintisi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:28
Hatay'da elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Belen, Arsuz, Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Ocak Çarşamba günü, Belen ilçesi Atik Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi 08:30-17:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet, Pınarbaşı ve Değirmenkaşı mahallelerine 09:00-16:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

23.01.2017 09:33:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bayırbucak Türkmenlerine insani yardım
YEREL

BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİNE İNSANİ YARDIM
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
İskenderun'da kış ortasında yaz keyfi
YEREL

İSKENDERUN'DA KIŞ ORTASINDA YAZ KEYFİ
MHP Dörtyol İlçe Başkanı Şerif Türker güven tazeledi
YEREL

MHP DÖRTYOL İLÇE BAŞKANI ŞERİF TÜRKER GÜVEN TAZELEDİ
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ