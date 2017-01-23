Hatay'da elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın Belen, Arsuz, Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Ocak Çarşamba günü, Belen ilçesi Atik Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi 08:30-17:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet, Pınarbaşı ve Değirmenkaşı mahallelerine 09:00-16:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)
23.01.2017 09:33:31 TSI
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